«Perdonen por no sentir lástima»: El mensaje de Victoria Villarruel contra Fabiola Yáñez

La vicepresidenta se refirió a la denuncia que realizó la exprimera dama contra Alberto Fernández por violencia de género.

La vicepresidenta Victoria Villarruel reflexionó este domingo sobre la entrevista que brindó la exprimera dama Fabiola Yañez desde Madrid en medio del escándalo por la denuncia de violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández.

«La entrevista de Fabiola no significa nada para los que vimos morir a nuestros familiares y no pudimos velarlos y enterrarlos como se merecían», comenzó diciendo la presidenta del Senado a través de su cuenta en la red social X. Y añadió: «Disculpen si mi sensibilidad no es la adecuada, pero luché contra el encierro y a mi padre lo perdí por los protocolos de cuarta de ese gobierno de gente repugnante».

«Perdonen por no sentir lastima por los 21 viajes de placer en flota presidencial de la ex primera dama, mientras cientos de miles de Pymes Argentinas se fundían. Pido disculpas por no empatizar con los 36 mil dólares que el pueblo argentino deberá pagar de su bolsillo para su custodia en España mientras miles de mujeres en contextos de violencia peores no tienen ese privilegio», expresó la vicepresidenta.

Finalmente, concluyó su mensaje: «Perdón por no aceptar más la hipocresía y mirar para el costado. Dejen de subestimar a nuestro pueblo».