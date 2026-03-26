En el marco de la primera audiencia pública por la modificación de la ley de glaciares, el abogado ambientalista Enrique Viale anunció que este jueves presentará una denuncia penal por “incompatibilidad en la función pública” y posible “cohecho”. En ese contexto, apuntó contra la senadora Flavia Royon, quien —según señaló— trabajó para la minera neozelandesa Zelandez antes de asumir su cargo.

Durante su exposición, Viale cuestionó a los legisladores “que tienen relación con las mineras” y aseguró que la reforma en debate “tiene nombre y apellido”. En esa línea, afirmó: “Están trabajando para la firma Vicuña, Barrick Gold y Glencore, una empresa minera enorme, que tiene atrás a Blackrock”. Y agregó: “2 mil litros por segundo las 24 horas consumen”.

Además, cargó directamente contra Royon: “Ustedes saben que hay una senadora nacional que no representa a la provincia de Salta, sino que representa a las mineras, que se llama Flavia Royon. Tiene una consultora y es integrante consultora de Río Tinto, una de las principales beneficiadas de esto”.

Sus declaraciones hacen referencia a su vínculo con Zelandez, donde —según trascendió— figuraba como parte del equipo en una publicación de 2024.

Consultada al respecto, Royon aseguró que ya no mantiene relación laboral con la empresa, ya que dejó ese puesto antes de asumir como senadora por Primero los Salteños.

Viale reforzó su postura y adelantó: “Mañana la vamos a denunciar penalmente por incompatibilidad en la función publica y para que se investigue el cohecho”.

También apuntó contra el diputado José Peluc, presidente de la comisión de Recursos Naturales, a quien interpeló: “Usted en San Juan no tiene relación con proveedores mineros, no tuvo una reunión hace poco con representantes del sector. Porque en realidad esto tiene nombre y apellido, son las grandes transnacionales mineras que le están entregando el agua”, y agregó: “No nos vamos a olvidar de los nombres y apellidos de los que entregaron el agua de los argentinos”.

Ante estas acusaciones, Peluc respondió: “yo en mi vida personal no tengo relación con el Estado ni con las mineras”.

La audiencia, que contempla la participación de 196 expositores, continuará hasta la medianoche y seguirá este jueves de manera virtual. Antes de la firma del dictamen para llevar el proyecto al recinto, el oficialismo prevé realizar un plenario de comisiones tras Semana Santa con especialistas y gobernadores interesados en la modificación de la norma.