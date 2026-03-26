Un operativo policial de gran magnitud volvió a colocar a Orán en el centro de la atención tras el secuestro de una importante cantidad de droga. El procedimiento se llevó a cabo en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes y generó fuerte impacto en el norte provincial.

El hecho tuvo lugar en esa ciudad, donde personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas avanzó sobre una maniobra sospechosa detectada durante tareas de inteligencia. La intervención estuvo a cargo de la División de Investigación Narcocriminal, que venía siguiendo indicios de posibles movimientos ilegales.

Según se informó, el operativo se concretó el fin de semana en la zona de las calles General Güemes y Sebastián Cuenca. Allí, los investigadores identificaron a dos personas que circulaban en una camioneta, lo que dio lugar a un seguimiento preventivo.

Finalmente, los efectivos interceptaron el vehículo y comprobaron que los ocupantes transportaban una caja con varios paquetes. Tras las pruebas de rigor, se confirmó que se trataba de cocaína, procediendo a su secuestro inmediato.

El resultado fue significativo: la sustancia incautada equivalía a más de 260 mil dosis, lo que da cuenta de la magnitud de la maniobra y su posible impacto en el circuito ilegal de la región.

Como parte del procedimiento, dos hombres fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia. La causa está en manos de la Fiscalía Federal, que continuará investigando para establecer el alcance de la organización involucrada.