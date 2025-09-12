DEPORTES //

Manchester City y Manchester United se miden por la cuarta fecha de la Premier League en el Etihad Stadium. Este partido se jugará el domingo 14 de septiembre desde las 10:30 (COL/PER/ECU), 12:30 (ARG/UY/PAR) y se podrá ver en vivo por Disney+

Por qué es importante este partido de Premier League

Ambos equipos llegan al derbi con la urgencia de sumar una victoria. Para Manchester City, el choque representa la oportunidad de levantar cabeza tras la peor campaña de la era Guardiola, en la que por primera vez el técnico catalán se quedó sin títulos desde su llegada al club.

En el caso de Manchester United, las expectativas son enormes luego de invertir más de 240 millones de euros en fichajes con la misión de recuperar la grandeza perdida. Un triunfo en el clásico no solo significaría tres puntos, sino también un impulso anímico clave para reforzar la confianza y alimentar las aspiraciones de pelear por grandes objetivos esta temporada.

Jugadores a seguir en el Manchester City vs. Manchester United

Erling Haaland es la gran figura, la garantía de gol para los ciudadanos. El noruego espera que el regreso de Rodri, le de al equipo la indentidad que lo llevó a ganar a Pep Guardiola seis Premier League con el City. Gianluigi Donnarumma fue presentado de manera oficial en el Manchester City, pero el entrenador español decidirá si lo ve listo para debutar ante los Reds Devil’s.

Por su parte, United tiene en Bruno Fernandes la responsabilidad del manejo del juego, el portugués comenzó la campaña en gran momento, acompañado por el nuevo fichaje Bryan Mbeumo, mientras esperan que comience a marcar goles Benjamin Šeško, delantero esloveno que llegó procedente de Red Bull Salzburg por 70 millones de euros.

Así llegan los equipos

Los dirigidos por Pep Guardiola llegan golpeados tras encadenar dos derrotas consecutivas: primero un 0-2 en casa frente a Tottenham y luego una caída agónica 2-1 ante Brighton. En la vereda de enfrente, el equipo de Rúben Amorim viene de una victoria dramática 3-2 contra Burnley, pero aún con la herida fresca de la eliminación en la EFL Cup, donde quedó fuera en penales ante Grimsby Town, conjunto de la cuarta división inglesa.

El último antecedente

El último encuentro entre Manchester United y Manchester City fue un empate 0-0 en la Premier League, disputado el 6 de abril de 2025 en Old Trafford.