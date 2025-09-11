ORÁN //

«Sáenz ha sido parte de la política de ajuste de Milei, por más que ahora, se haga el desentendido». En en el programa Máxima Mañana, Samuel Huerga, perteneciente al MST y, desde el Frente de Izquierda, realizó un repaso de la actividad sobre la vida en Orán, desde las inseguridades locales, hasta el repudio por lo vetos que llegan desde el Congreso de la Nación.

Arrancó la constituyente que modificará la carta orgánica de Orán, con la jura y toma de las bancas, entre ellas la que conquistó la izquierda con Samuel Huerga. a la cabeza del MST – Frente de Izquierda de Orán, quien en comunicación telefónica con radio Cadena Máxima, explicó las reformas que necesita el departamento, para alivianar «la calidad de vida de las personas»; por otro lado, expuso su malestar respecto a las decisiones tomadas por el Gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. Samuel, además, realizó una comparativa que refleja a la perfección, como la marginalidad, la falta de contención psicológica, el constante estrés con el que se vive en Orán, decae irremediablemente en la violencia: «por la noche es más fácil conseguir droga, que una tira de pan». señaló.

LA PALABRA COMPLETA DE SAMUEL HUERGA