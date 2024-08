Refuerzan la custodia de Fabiola Yañez tras la denuncia a Alberto Fernández por violencia

Al mismo tiempo, la Justicia pidió fortalecer la perimetral que le colocaron al expresidente. El magistrado Julián Ercolini le delegó la investigación al fiscal Carlos Rívolo.

El Ministerio de Seguridad recibió un oficio del juez Julián Ercolini para reforzar con urgencia la custodia a Fabiola Yañez y fortalecer la perimetral que le pusieron al expresidente de no menos de los 500 metros, tras la denuncia que la ex primera dama realizó hacia Alberto Fernández por violencia de género. En tanto, Ercolini le delegó la investigación al fiscal Carlos Rívolo.

De acuerdo a lo que trascendió en las últimas horas, el episodio sucedió en la quinta Olivos. Aunque Yañez no dio muchos detalles, aseguró estar “muy conmovida” y anunció que dará información precisa más adelante.

El fiscal y el juez creen que la causa puede quedar bajo la órbita de Comodoro Py porque el imputado es un expresidente y la confidente, María Cantero (histórica secretaria de Fernández), es empleado pública.

Qué dijo Alberto Fernández sobre la denuncia de Fabiola Yañez

Después de que Fabiola Yáñez lo haya denunciado este martes por violencia física y verbal, Alberto Fernández negó las acusaciones y aseguró que podrá aportar pruebas a la Justicia para que lo exoneren.

“Enterado por los medios de comunicación de la denuncia de Fabiola Yañez en mi contra, quiero expresar que la verdad de los hechos es otra. Solo voy a decir que es falso y que jamás ocurrió lo que ahora me imputa”, escribió en un escueto comunicado que publicó este martes por la tarde en su cuenta de X.

Y cerró: “Por la integridad de mis hijos, de mi persona, y también de la propia Fabiola, no voy a hacer declaraciones mediáticas, sino que aportaré ante la justicia las pruebas y testimonios que dejarán en evidencia lo que realmente ocurrió”.

Qué dijo la exministra de Mujeres de Alberto Fernández tras la denuncia por violencia de Fabiola Yañez

Tras las acusaciones de la ex primera dama, la ex ministra de Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta, desmintió haber estado al tanto de los hechos o, tal como trascendió, haberle aconsejado no denunciar.

“Tomo conocimiento de la noticia de que Fabiola Yañez sufrió violencia de género de parte del expresidente, primero, me solidarizo con ella”, aseguró la exministra, y agregó: “Fabiola nunca me comentó esta situación. Nadie puede dudar de lo que habría hecho en ese caso; como cuando se violaron derechos de mujeres indígenas y presenté mi renuncia”.

“Como militante feminista siempre estuve del lado de las mujeres y las niñas y siempre creí en sus palabras, sin importar si quien está en frente es Manzur, Alperovich o Alberto Fernández, ni si estoy ocupando un rol de funcionaria o no”, expresó en el hilo de X.

“Mientras le sacan jugo a la noticia, incluso haciéndola pública antes que la propia víctima decida qué hacer, nos siguen matando. Nosotras seguiremos luchando por vidas dignas de ser vividas”, cerró.