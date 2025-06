Se sortearon los cruces de octavos de final de la Libertadores: River jugará ante Libertad y Racing enfrentará a Peñarol

Se lleva a cabo el sorteo en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) que definió la llave de los 16 equipos que disputarán los octavos de final de la Copa Libertadores. River Plate se enfrentará a Libertad, de Paraguay, y Estudiantes ante Cerro Porteño. Mientras que Racing jugará ante Peñarol.

El otro enfrentamiento con un argentino como protagonista será el que protagonizarán Vélez Sarsfield contra Fortaleza. El resto de los cruces serán Inter vs Flamengo, Palmeiras vs Universitario, Atlético Nacional vs San Pablo y Liga de Quito vs Botafogo.

Esta fase a doble partido se jugará del 12 al 21 de agosto, mientras que los cuartos serán del 16 al 25 de septiembre, las semifinales del 21 al 29 de octubre y la final del certamen se disputará el 29 de noviembre en Lima, Perú.

Lo que hay que remarcar es que River, en caso de avanzar a los cuartos de final, deberá enfrentarse a Palmeiras, equipo que logró puntaje ideal (18 puntos) y terminó como primero entre los 16 que se clasificaron a la ronda de eliminación. Del otro lado de la llave donde quedó ubicado el conjunto de Marcelo Gallardo, quedaron Botafogo, último campeón de la Libertadores, y San Pablo, otros dos brasileños.

Del otro lado de la llave camino a la definición del título quedaron los otros tres argentinos que tras terminar en el primer lugar de sus grupos serán locales en octavos. En caso de avanzar, se podrían cruzar Racing y Vélez en cuartos. Es importante mencionar que la Academia podría definir todas las series en el Cilindro. Por el lado de Estudiantes, si avanza Cerro Porteño tendrá rival de Brasil (Inter de Porto Alegre o Flamengo).

En primer orden se definieron las series de octavos de final de la Sudamericana. El sorteo determinó que Huracán jugará contra el ganador de la serie de repechaje entre San Antonio Bulo Bulo-Once Caldas. Por su parte, Lanús se enfrentará al venceder de Central Córdoba-Cerro Largo.

Godoy Cruz jugará ante el que supere la serie entre Bucaramanga-Atlético Mineiro e Independiente deberá jugar ante el ganador de Universidad de Chile-Guaraní.

Los otros cruces: Católica (Ecuador) vs Alianza Lima-Gremio, Fluminense vs Bahía-América de Cali, Cienciano vs Bolívar-Palestino y Mushuc Runa vs Independiente del Valle-Vasco da Gama.