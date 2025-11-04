A partir de este 4 de noviembre, la garrafa de 10 kg tendrá un incremento de solo $500, gracias a un gestión articulada entre las partes.

La Secretaría de Participación Ciudadana y Relaciones con la Comunidad informa que, desde este cuatro de noviembre, el precio de venta al público de la garrafa de 10 kg del programa Garrafa Federal y Segura será de $16.000.

Este nuevo valor representa un aumento de apenas $500 respecto al precio vigente desde junio pasado ($15.500), lo que equivale a una suba del 3,2% en casi cinco meses. Según datos del INDEC (Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022), el 42,6% de los hogares salteños utiliza garrafas como principal fuente de abastecimiento de gas.

Las garrafas están disponibles en puntos de distribución oficiales ubicados en barrios, municipios y departamentos de toda la provincia, asegurando cobertura territorial y cumplimiento de las normas de seguridad.