Vía streaming: Este 22 de noviembre El Indio Lucio Rojas con su recital en vivo

En diálogo con Máxima Tarde, El Indio Lucio Rojas que contó sobre el recital que dará vía streaming este 22 de noviembre, y también, las sensaciones que recibió tras toda esta nueva situación de pandemia.

Este domingo 22 de noviembre el Indio Lucio Rojas junto a su hermano Alfredo brindarán un recital en vivo para volver a sentir a sus fanáticos. Lo anunciaron en sus redes sociales el pasado viernes a través de un Instagram Tv en donde se los puede ver junto a Benjamín Rojas, hijo de Alfredo, y Toba, uno de los músicos de la banda.

En una divertida charla, el Indio Rojas contó sus sensaciones y lo que hizo durante la cuarentena: “Fue un momento especial de encontrarme en mi casa, y de saber que les pasa a mis hijos, que sienten ellos, por ese lado tuve un aprendizaje tremendo con mi familia, eso es maravilloso. Cuando tuve que empezar a pensar en mi música me costo muchísimo, me frustró“, comentó el Indio.

La pandemia fue una situación que despertó nuevas tendencias tecnologicas cómo el streaming, el Indio aprovechó para realizar una fuerte critica a la conectividad Argentina: “Lo de los streamings crece a pasos agigantados, yo aproveche este tiempo para estudiar porque primero no sabia que era el streaming, en ese momento en abril una sola plataforma existía en Argentina que hacia streaming, me di cuenta que Argentina esta fuera de la conectividad del resto del mundo, estamos pensando que no se corte el internet, me reclaman de varias provincias porque no pueden acompañarme en los streaming del 22 de noviembre porque no tienen señal de teléfono”.

Para este 22 de noviembre, se espera de todo: “El 22 haremos una producción con el espectáculo que rodamos en el verano, que tiene muchos matices maravillosos con canciones nuevas, y después, la producción de estas canciones van a ser parte de este espectáculo, es donde venimos a afianzarnos desde la parte actoral y son canciones de muchos años”.