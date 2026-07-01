La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo luego de que la Justicia citará a declarar como testigos a dos funcionarios de su entorno, sospechados de haber realizado compras de bienes que, según la fiscalía, estaban destinadas al exfuncionario. Las testimoniales fueron ordenadas por el fiscal Gerardo Pollicita como parte de las medidas para reconstruir el patrimonio y los gastos de Adorni.

Entre los citados se encuentra Gisela Kocsis, secretaria de la Vocería Presidencial, quien figura como compradora de colchones, ropa de cama y otros artículos de blanquería por un total de $8.183.303. La factura, emitida a su nombre, fue hallada en el teléfono del contratista Matías Tabar, y la investigación sostiene que los productos fueron entregados en la vivienda de Adorni en el barrio privado Indio Cuá.

El otro testigo convocado es Luis Enrique Aluju, un funcionario cercano al exjefe de Gabinete que aparece realizando la compra de dos proyectores Epson Home Cinema 2350 4K con tarjetas de crédito de su titularidad. Según la investigación, los equipos también habrían sido adquiridos para Adorni, quien luego le habría reintegrado el dinero. Trascendió que el funcionario podría solicitar la postergación de su declaración.

Estas citaciones se suman a la declaración de Laura Schiuma, directora general de Actividades Presidenciales de la Vocería, quien días atrás aseguró ante la Justicia que Adorni le pidió prestada su tarjeta de crédito para comprar un monitor gamer valuado en $2.185.000. La funcionaria también declaró haber detectado consumos rechazados por el banco que desconoció como propios.

La fiscalía analiza si el uso de tarjetas de colaboradores formó parte de un mecanismo para ocultar gastos personales y determinar el verdadero origen de los fondos utilizados por el exfuncionario. La investigación también incluye el análisis de consumos con tarjetas por $139 millones, viajes, refacciones en una vivienda y otras operaciones patrimoniales realizadas durante su paso por el Gobierno.

Con las nuevas declaraciones testimoniales, la Justicia busca reunir más pruebas antes de definir los próximos pasos de la causa. El expediente continúa avanzando mientras el fiscal evalúa si los elementos incorporados alcanzan para solicitar nuevas medidas o avanzar hacia una eventual indagatoria del exjefe de Gabinete.