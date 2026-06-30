Diego Santilli mantendrá este martes una reunión de transición con Manuel Adorni antes de asumir formalmente como nuevo jefe de Gabinete. El encuentro se realizará en la Casa Rosada pocas horas antes de la jura encabezada por el presidente Javier Milei en el Salón Blanco y servirá para coordinar el traspaso de la gestión y repasar los principales temas de la agenda del Gobierno.

La designación de Santilli marca el inicio de una nueva etapa para el oficialismo, luego de la salida de Adorni en medio de las investigaciones judiciales que lo involucran. El exministro del Interior buscará fortalecer el vínculo con los gobernadores y mejorar la articulación política con el Congreso, uno de los principales desafíos que enfrenta la Casa Rosada.

Tras la reunión con Adorni, Santilli prestará juramento ante Javier Milei y comenzará oficialmente su gestión al frente de la Jefatura de Gabinete. Desde el Gobierno destacan su experiencia política y consideran que su llegada permitirá reforzar la negociación parlamentaria para impulsar las principales reformas del Ejecutivo.

La jornada también marcará el debut de Adrián Ravier al frente de las conferencias de prensa en la Casa Rosada. El nuevo vocero presidencial encabezará su primer intercambio con los periodistas acreditados y buscará inaugurar una etapa con mayor regularidad en la comunicación oficial, luego de haber sido presentado días atrás como reemplazante de Adorni.

Ravier anticipó que mantendrá un esquema de conferencias periódicas y remarcó la importancia de fortalecer el diálogo institucional con la prensa. En sus primeras declaraciones, evitó referirse en profundidad al caso Adorni y destacó la necesidad de trabajar de manera coordinada con los distintos sectores políticos para acompañar la nueva etapa del Gobierno.

Con la asunción de Santilli y el debut de Ravier, la administración de Milei busca dejar atrás la crisis política de las últimas semanas y reordenar tanto la conducción del Gabinete como la estrategia de comunicación del Ejecutivo.