Los consumos con tarjetas de crédito de Manuel Adorni se convirtieron en uno de los principales ejes de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que lleva adelante la Justicia. De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, el exjefe de Gabinete registró gastos por 139 millones de pesos entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, una cifra que, según los investigadores, superó en varias oportunidades los ingresos que percibía como funcionario público.

Los informes bancarios incorporados a la causa muestran que, durante esos 28 meses, Adorni realizó consumos por un total de $139.110.716 mediante tarjetas de crédito. La fiscalía analiza si existe correspondencia entre esos gastos y el patrimonio declarado por el exfuncionario, mientras continúa el estudio de sus movimientos financieros.

Hasta fines de 2025, Adorni percibía un salario bruto cercano a los $3,5 millones mensuales como vocero presidencial. Con su designación como jefe de Gabinete, ese ingreso ascendió a unos $7,6 millones. Sin embargo, los investigadores sostienen que el ritmo de sus consumos ya era elevado antes de ese aumento salarial.

La investigación también detectó un cambio en el perfil de los gastos. Según la documentación judicial, las compras habituales financiadas en cuotas dieron paso a consumos de mayor volumen, operaciones en el exterior y adquisiciones de bienes de alto valor. Además, la causa analiza otras líneas de investigación vinculadas con pagos en efectivo, refacciones en una vivienda del country Indio Cuá y compras realizadas, presuntamente, con tarjetas pertenecientes a colaboradores del funcionario.

Los resúmenes de las tarjetas fueron cancelados mediante débitos automáticos desde cuentas bancarias y no registraron mora, por lo que el principal interrogante de la fiscalía es determinar cuál fue el origen de los fondos utilizados para afrontar esos gastos. Para ello, el fiscal Gerardo Pollicita continúa reuniendo documentación patrimonial, bancaria y fiscal antes de avanzar con un eventual requerimiento de justificación patrimonial.

Si las explicaciones no resultan suficientes, la Justicia podría citar a Adorni a declaración indagatoria por presunto enriquecimiento ilícito. La causa continúa sumando pruebas y testimonios mientras los investigadores buscan establecer si existe una diferencia injustificada entre los ingresos declarados por el exjefe de Gabinete y el nivel de gastos detectado durante la investigación.