La Selección argentina ya comenzó a preparar el duelo frente a Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, pero el entrenador Lionel Scaloni todavía mantiene algunas dudas para definir el equipo titular. Con la base del once prácticamente confirmada, las incógnitas pasan por la defensa y el ataque de cara al encuentro que se disputará este viernes.

En el arco estará Emiliano «Dibu» Martínez, completamente recuperado de la lesión en uno de sus dedos y titular durante toda la fase de grupos. La primera duda aparece en el lateral izquierdo, donde Scaloni debe decidir entre Nicolás Tagliafico, ya recuperado de una lesión muscular, y Facundo Medina, quien tuvo un destacado rendimiento frente a Argelia y Austria.

La otra incógnita está en la zaga central. Cristian «Cuti» Romero evolucionó favorablemente del golpe que sufrió en la rodilla y podría volver al equipo, aunque el cuerpo técnico también evalúa mantener a Nicolás Otamendi junto a Lisandro Martínez para evitar riesgos físicos.

En el mediocampo no habría modificaciones. Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Rodrigo De Paul volverán a conformar la línea de volantes, mientras que Thiago Almada se perfila para ocupar una posición más adelantada como enlace entre el mediocampo y el ataque.

La última decisión pasa por el acompañante de Lionel Messi en la ofensiva. Julián Álvarez aparece como el principal candidato para ser titular, aunque Lautaro Martínez mantiene chances de ingresar desde el arranque luego de convertir frente a Jordania y mostrar un buen nivel en sus últimos minutos en cancha.

Argentina enfrentará a Cabo Verde con el objetivo de avanzar a los octavos de final y seguir en carrera por la defensa del título mundial. Scaloni definirá el equipo en el último entrenamiento previo al partido, una vez que evalúe la evolución física de los futbolistas que llegan con algunas molestias.