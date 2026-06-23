Con la clasificación a los 16avos de final y el primer puesto del Grupo J ya asegurados, Lionel Scaloni planea realizar una importante rotación en la Selección argentina para el partido ante Jordania. El cuerpo técnico pretende administrar cargas y darles minutos a varios futbolistas que todavía tuvieron poca participación en el Mundial 2026.

Luego del triunfo por 2 a 0 frente a Austria, el entrenador anticipó que la idea es que “la mayoría tenga la posibilidad de jugar”. En ese sentido, varios habituales suplentes podrían tener su oportunidad en el cierre de la fase de grupos, con el objetivo de llegar con el plantel en óptimas condiciones a los cruces eliminatorios.

Entre los jugadores que aparecen con chances de ser titulares se encuentran Nicolás Otamendi, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso y Julián Álvarez. Además, Scaloni evaluará la situación física de algunos futbolistas que acumulan muchos minutos, como Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Enzo Fernández, aunque el capitán tendría participación para mantener ritmo de competencia.

La preocupación principal del cuerpo técnico pasa por Cristian Romero, quien terminó con molestias físicas en el encuentro frente a Austria. Si bien todavía no se confirmó la gravedad de la lesión, el defensor será evaluado en los próximos días y podría ser preservado pensando en los 16avos de final.

Argentina enfrentará a Jordania el próximo sábado en Dallas, en un partido que servirá para cerrar la primera fase y preparar el camino hacia la etapa decisiva del torneo. La Albiceleste llega con puntaje ideal y con la tranquilidad de haber asegurado el liderazgo del grupo.

Scaloni considera que el Mundial será una competencia en la que el aspecto físico será determinante y, por eso, busca que todos los jugadores lleguen con ritmo y en condiciones de competir. La rotación aparece como una pieza clave de esa estrategia para seguir soñando con defender el título conseguido en Qatar 2022.