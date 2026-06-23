La ministra de Seguridad y presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, no participará de la reunión convocada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con los senadores oficialistas en la Casa Rosada. La ausencia fue interpretada como un nuevo gesto de diferenciación dentro del oficialismo, en medio de las tensiones que atraviesa el Gobierno por las investigaciones que involucran al funcionario.

El encuentro fue organizado por Adorni con el objetivo de coordinar una estrategia parlamentaria ante los pedidos de interpelación impulsados por la oposición. Sin embargo, Bullrich decidió no asistir y delegó la representación del bloque en otros dirigentes, profundizando así las señales de autonomía política que viene exhibiendo en las últimas semanas.

La senadora ya había marcado diferencias con la Casa Rosada en otros temas sensibles, como el retiro del pliego de la jueza María Verónica Michelli y las explicaciones patrimoniales de Manuel Adorni. Incluso, en más de una ocasión expresó públicamente posturas distintas a las del Presidente, lo que alimentó especulaciones sobre el vínculo entre ambos sectores del oficialismo.

Mientras tanto, el Gobierno despliega una estrategia para contener el avance opositor en el Congreso y frenar los intentos de interpelación al jefe de Gabinete. La reunión con los senadores busca fortalecer la posición oficialista y coordinar acciones de cara a las próximas sesiones parlamentarias.

En el entorno de Bullrich evitan hablar de una ruptura y sostienen que la ausencia responde a cuestiones de agenda. Sin embargo, dentro del oficialismo reconocen que las diferencias se hicieron más visibles y que la dirigente mantiene una posición cada vez más independiente en temas clave.

La ausencia de la exministra vuelve a poner en evidencia las tensiones internas de La Libertad Avanza y agrega un nuevo capítulo a las diferencias que comenzaron a aflorar en medio de la crisis política generada por el caso Adorni