Jésica Cirio entregó su teléfono celular a la Justicia en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a su exesposo, Martín Insaurralde. La decisión se produjo luego de la difusión de los videos en los que se la observa mostrando fajos de dólares en un vestidor y tras la intimación del juez federal Luis Armella, que le otorgó un plazo de 24 horas para presentar el dispositivo.

Según trascendió, la conductora se presentó junto a su abogado en los tribunales de Lomas de Zamora y entregó el celular con su contraseña. La intención es que los peritos puedan acceder a los archivos originales y determinar cuándo y dónde fueron grabadas las imágenes, además de establecer si existieron modificaciones o manipulaciones posteriores.

La estrategia de la defensa apunta a colaborar con la investigación y demostrar que Cirio no intentó ocultar información. Sus abogados consideran que la entrega voluntaria del dispositivo permitirá acreditar que las grabaciones no forman parte de una maniobra de encubrimiento y que la conductora está dispuesta a facilitar el trabajo judicial.

Los videos fueron incorporados a la causa que investiga el patrimonio de Martín Insaurralde y buscan determinar si existe una relación entre el dinero exhibido y las presuntas maniobras de lavado de activos. Los investigadores pretenden reconstruir el origen del material y confirmar si fue grabado entre 2022 y 2023 en la vivienda que la expareja compartía en el country Fincas de San Vicente.

La entrega del teléfono se produjo luego de una serie de allanamientos en domicilios vinculados a Cirio y a su exmarido. En esos procedimientos, la Justicia secuestró distintos elementos y avanzó en la búsqueda de dispositivos electrónicos que pudieran contener las grabaciones originales.

Con esta decisión, la defensa de Jésica Cirio busca enviar una señal de cooperación con la Justicia y evitar que la situación procesal de la modelo se complique aún más en una causa que continúa sumando pruebas y nuevos elementos de análisis.