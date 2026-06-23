El presidente Javier Milei presentará oficialmente al nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, durante un acto organizado por la Fundación Faro, en lo que será la primera aparición pública conjunta desde que se confirmó su designación. El encuentro reunirá a dirigentes libertarios, empresarios y referentes vinculados al pensamiento liberal, y servirá como escenario para lanzar la nueva etapa comunicacional del Gobierno.

La actividad se desarrollará en Buenos Aires y contará también con la participación del economista estadounidense David Friedman, hijo del premio Nobel Milton Friedman, una de las principales referencias intelectuales del presidente. Milei será el encargado del discurso de cierre y aprovechará la ocasión para reforzar los ejes económicos y políticos de su gestión.

Adrián Ravier asumió recientemente como nuevo vocero presidencial en reemplazo de Manuel Adorni, quien continuará desempeñándose como jefe de Gabinete. El economista y diputado nacional por La Pampa mantiene una estrecha relación con Milei y fue director académico de la Fundación Faro, además de compartir con el Presidente la autoría del libro La batalla por la macroeconomía.

La presentación en sociedad de Ravier forma parte de una reestructuración impulsada por la Casa Rosada para recuperar la iniciativa política y reordenar el esquema de comunicación oficial. El Gobierno busca dejar atrás las turbulencias generadas por las denuncias que involucran a Adorni y volver a concentrar la agenda pública en la economía y las reformas impulsadas por el Ejecutivo.

La Fundación Faro, presidida por Agustín Laje, se convirtió en uno de los principales espacios de difusión de las ideas libertarias y suele reunir a referentes nacionales e internacionales cercanos al oficialismo. El evento del 23 de junio fue presentado por la organización como “el evento liberal del año” y será transmitido por sus canales oficiales.

La aparición conjunta entre Milei y Ravier marcará el inicio formal de una nueva etapa en la comunicación del Gobierno y buscará mostrar una imagen de renovación y fortalecimiento político en medio de un contexto de alta tensión parlamentaria y judicial.