El menor ingresó sin signos vitales al Hospital Público Materno Infantil luego de ser trasladado desde barrio Convivencia. Dos personas quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.

Un niño de 2 años murió tras ser trasladado de urgencia desde barrio Convivencia hacia distintos centros de salud de la ciudad de Salta. La Justicia investiga las circunstancias del fallecimiento y mantiene a dos personas bajo investigación.

El menor fue llevado inicialmente al hospital Hospital Papa Francisco y posteriormente derivado en código rojo al Hospital Público Materno Infantil, donde ingresó sin signos vitales.

El oficial Juan Posadas informó que la Policía tomó conocimiento del caso durante la noche, cerca de las 22, luego de un llamado realizado por vecinos al sistema de emergencias 911. Más tarde, desde el propio hospital se notificó la situación a las autoridades.

Investigación judicial en curso

Por el hecho quedaron a disposición de la Justicia la madre del niño, de 19 años, y su padrastro, de 32.

La investigación está a cargo de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, que deberá establecer cómo ocurrió el fallecimiento y determinar las causas que provocaron la muerte del menor.

Desde la fuerza indicaron que se aguardan estudios médicos complementarios para reconstruir lo sucedido antes del traslado y conocer el origen de las lesiones detectadas.

Mientras avanza la investigación, la Justicia trabaja en la recopilación de pruebas y testimonios para determinar las responsabilidades correspondientes.