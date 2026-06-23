Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advierte una reducción del empleo registrado, menos empresas activas y una fuerte retracción de la actividad económica provincial, con impacto especialmente en pymes, comercio y turismo.

La economía salteña continúa atravesando un escenario complejo marcado por la pérdida de puestos de trabajo registrados, la baja en la cantidad de empleadores y una menor actividad en sectores clave como comercio, turismo y construcción.

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó la evolución económica entre noviembre de 2023 y marzo de 2026 y señaló que la provincia mantiene una tendencia negativa en distintos indicadores laborales.

En diálogo con N&N, la integrante de CEPA Salta, Sofía Vega, explicó que los datos fueron elaborados a partir de registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y permiten observar el impacto del actual escenario económico nacional sobre el entramado productivo local.

Según detalló, Salta pasó de tener 9.041 empleadores activos a 8.677 en ese período, lo que representa una pérdida de 364 unidades productivas, equivalente a una caída cercana al 4%.

Los sectores más golpeados fueron el comercio mayorista y minorista, seguido por la actividad turística, que mostró una disminución sostenida en el movimiento económico y la llegada de visitantes.

Menos empleo registrado y caída de la construcción

El empleo formal también sufrió una contracción. La provincia pasó de 255.905 trabajadores registrados a 247.036, una diferencia de 8.869 puestos de trabajo menos.

Vega indicó que, aunque algunos rubros presentan señales de recuperación parcial, la tendencia general continúa siendo desfavorable.

Uno de los sectores con mayor impacto fue la construcción, que perdió cerca de 5.000 trabajadores. Desde CEPA atribuyeron esta caída principalmente al freno de la obra pública y a la menor inversión en nuevos proyectos.

“Cuando cae la construcción, también se resiente el comercio, los servicios y toda la cadena vinculada”, explicó la especialista.

El impacto sobre las pymes

El informe también puso el foco en las pequeñas y medianas empresas, que representan la mayor parte del tejido productivo provincial y cuentan con menor capacidad para afrontar períodos prolongados de baja actividad.

Desde CEPA remarcaron que la reducción del consumo afecta directamente a los comercios, servicios y emprendimientos que dependen del movimiento interno.

Otro de los puntos señalados fue el crecimiento de la informalidad laboral. Según estimaciones académicas mencionadas por Vega, más de la mitad de los trabajadores salteños se encontrarían en esa situación.

Ante la pérdida del empleo registrado, muchos trabajadores buscan alternativas en actividades informales para sostener sus ingresos.