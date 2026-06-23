El Gobierno nacional autorizó la distribución de aportes públicos para el funcionamiento institucional de los partidos políticos. Las agrupaciones no cobrarán necesariamente el total asignado: se descontarán sanciones y obligaciones pendientes.

El Ministerio del Interior dispuso la distribución de casi $2.000 millones entre los partidos políticos reconocidos a nivel nacional, en concepto de aportes públicos destinados al sostenimiento institucional de las organizaciones partidarias.

La medida quedó establecida mediante la Resolución 303/2026, publicada en el Boletín Oficial, y se enmarca en la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos.

En total, el monto autorizado asciende a $1.994.986.579,76, que será repartido entre las agrupaciones políticas según los criterios establecidos por la normativa vigente.

Descuentos antes de recibir los fondos

Sin embargo, los partidos no necesariamente recibirán la totalidad del dinero asignado.

La resolución establece que antes de concretar los pagos se deberán aplicar descuentos correspondientes a deudas, multas y sanciones electorales informadas por la Justicia Nacional Electoral.

De esta manera, algunas fuerzas políticas recibirán un monto menor al previsto inicialmente. Los recursos retenidos serán derivados al Fondo Partidario Permanente, tal como establece la legislación.

Financiamiento para la actividad partidaria

Los aportes estatales tienen como objetivo cubrir gastos vinculados al funcionamiento regular de los partidos, incluyendo tareas administrativas, organización interna y actividades institucionales.

La distribución de los fondos fue detallada en los anexos que acompañan la resolución oficial, donde se especifican los montos asignados a cada agrupación política.