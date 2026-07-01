Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezaron este miércoles una reunión con diputados y senadores de La Libertad Avanza en la Casa Rosada para relanzar la agenda legislativa del Gobierno, tras la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete. El encuentro tuvo como objetivo ordenar la estrategia parlamentaria del oficialismo y definir las prioridades para el segundo semestre del año.

Del encuentro participaron el nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto a los presidentes de ambas cámaras, Martín Menem y Eduardo «Lule» Menem. Durante la reunión se analizó el estado de los principales proyectos impulsados por el Ejecutivo y se delineó una hoja de ruta para avanzar con las reformas económicas e institucionales pendientes en el Congreso.

Entre las iniciativas que el Gobierno busca acelerar figuran la reforma electoral, la Ley Hojarasca, el tratamiento del Súper RIGI en el Senado y otras medidas vinculadas a la desregulación económica. Desde la Casa Rosada consideran que el recambio en la Jefatura de Gabinete representa una oportunidad para recomponer el vínculo con legisladores propios y aliados.

La reunión también sirvió para fortalecer la coordinación política tras la reestructuración del Gabinete. En el oficialismo sostienen que la llegada de Santilli permitirá mejorar el diálogo con gobernadores y bloques dialoguistas, un aspecto considerado clave para conseguir los votos necesarios para las principales iniciativas del Ejecutivo.

El encuentro marcó el relanzamiento de la estrategia parlamentaria del Gobierno luego de la crisis política provocada por la salida de Adorni. Javier y Karina Milei encabezaron personalmente la reunión para transmitir un mensaje de unidad y ratificar las prioridades de la gestión de cara a la segunda mitad del año.

Con esta cumbre, la Casa Rosada buscó consolidar el respaldo de sus legisladores y recuperar la iniciativa política en el Congreso, donde el oficialismo intentará avanzar con las reformas que considera centrales para los próximos meses.