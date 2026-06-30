En medio de la incertidumbre sobre su viaje a Washington para participar de los festejos por el Día de la Independencia de Estados Unidos, el presidente Javier Milei asistirá este martes a la celebración organizada por la Embajada estadounidense en Buenos Aires. El mandatario participará del acto en la residencia del embajador Peter Lamelas, en un gesto de respaldo a la relación bilateral con ese país.

La participación de Milei en los festejos locales ocurre mientras el Gobierno todavía no confirma si el Presidente viajará a Washington para asistir al acto convocado por Donald Trump por los 250 años de la independencia estadounidense. Desde la Casa Rosada señalaron que la decisión permanece bajo evaluación debido a la agenda política y a la reorganización del Gabinete tras la salida de Manuel Adorni.

El evento en la residencia del embajador reunirá a funcionarios nacionales, diplomáticos y representantes del ámbito empresarial. Según trascendió, la ceremonia incluirá la interpretación de los himnos de ambos países, un discurso del embajador y un espectáculo musical, en lo que será una celebración inédita por la presencia de un presidente argentino.

Antes de asistir a la embajada, Milei encabezará en la Casa Rosada la ceremonia de jura del nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien reemplazará a Manuel Adorni. El acto contará con la presencia de gobernadores dialoguistas y marcará el inicio de una nueva etapa en el Gobierno tras los recientes cambios en el gabinete nacional.

En caso de concretarse el viaje a Estados Unidos, sería la decimoctava visita de Milei a ese país desde que asumió la Presidencia. La posible gira forma parte de la estrecha relación política que el mandatario mantiene con la administración de Donald Trump y con distintos referentes del Partido Republicano.

Mientras tanto, la Casa Rosada busca transmitir una imagen de normalidad institucional y fortalecer la agenda internacional del Presidente, aunque la definición sobre su participación en los festejos oficiales del 4 de julio en Washington continúa pendiente.