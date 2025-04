Walter Morales y el cruce con Central Norte: “Para mí no es un clásico”

El presidente de Gimnasia de Jujuy opinó sobre el duelo del domingo en Salta y explicó por qué no considera al encuentro como un clásico del norte.

En la previa del encuentro entre Gimnasia de Jujuy y Central Norte de Salta, correspondiente a la fecha 12 de la Primera Nacional, el presidente del Lobo, Walter Morales, brindó declaraciones que generaron repercusión en el ámbito regional:

“Para mí no es un clásico. Es un partido importante para los jujeños, pero no lo considero un clásico. Por los puntos, si no me equivoco, es la primera vez que vamos a jugar”.

El partido se disputará este domingo a las 18:30 en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, con la expectativa de un gran marco de público.

Rivalidad regional, pero sin tradición

Morales reconoció la rivalidad natural entre provincias vecinas, aunque diferenció el vínculo desde la historia y la competencia deportiva:

“Siempre existe esa rivalidad sana entre el jujeño y el salteño, pero para que haya un clásico tiene que haber historia. Nosotros jugamos siempre en categorías distintas”.

En ese sentido, el dirigente apuntó a otros clubes con los que Gimnasia tiene mayor tradición competitiva:

“Me parece más clásico San Martín de Tucumán, Atlético Tucumán y Altos Hornos Zapla. No lo digo de forma despectiva. Gimnasia es un club muy grande”.

Sobre el duelo ante Central Norte, Morales valoró la posibilidad de iniciar una nueva etapa:

“De ahora en adelante vamos a empezar a escribir una historia. Ojalá sea positiva, como toda la historia de clásicos que ya tiene Gimnasia”.