Alberto Castillo: “Salta perdió una oportunidad histórica para generar desarrollo”

El ex presidente de REMSa y actual candidato a senador provincial habló sobre minería, reforma judicial, seguridad y el rol de la Legislatura en el desarrollo de la provincia.

En diálogo con el programa Entre Líneas de Cadena Máxima, el Dr. Alberto Castillo, ex presidente de REMSa y candidato a senador provincial por la Capital, analizó distintos aspectos de la realidad salteña y cuestionó el rol de la Legislatura en la promoción de inversiones y generación de empleo.

Durante la entrevista, Castillo aseguró que la provincia perdió una oportunidad histórica con la reforma constitucional de 2021, donde, según su visión, se limitó el debate sobre temas estructurales como la elección de jueces y la unidad cameral. “No están bien definidas las funciones de diputados y senadores. La Cámara Alta muchas veces actúa como una escribanía”, expresó.

El candidato también se refirió a la necesidad de una reforma profunda en materia de seguridad. Propuso incorporar tecnología como drones e inteligencia artificial para vigilar las fronteras y combatir delitos complejos como el narcotráfico, la trata y la ciberdelincuencia. “Tenemos que blindar nuestras fronteras, no con muros, pero sí con tecnología y decisión política”, afirmó.

En relación al desarrollo económico, Castillo criticó la carga tributaria sobre el sector minero explorador. Según denunció, la aplicación de nuevas tasas alcanzó un incremento del 13.000%, lo que desincentivó la llegada de nuevas inversiones. “Más de 30 empresas exploradoras abandonaron la provincia en los últimos 60 días”, advirtió.

Castillo también explicó que su renuncia a REMSa estuvo motivada por la falta de acompañamiento legislativo para aprovechar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). “Los legisladores no están cumpliendo el rol que demanda la sociedad. No generan un marco normativo para el desarrollo. Así, las inversiones no llegan y el empleo formal tampoco”, señaló.

A modo de cierre, subrayó la necesidad de repensar el tamaño y funciones del Estado provincial: “Tenemos que achicar el Estado en áreas que no le competen y redireccionar recursos hacia donde realmente se necesitan”.

Finalmente, Castillo consideró que la elección del 11 de mayo será un momento bisagra para Salta. “Espero que la sociedad pueda entender la importancia de este momento al momento de votar. El futuro de la provincia depende de las decisiones que tomemos hoy”, concluyó.

AUDIO DE LA ENTREVISTA COMPLETA: