ATE llamó a “bloquear” la eventual llegada de Javier Milei a la Patagonia

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, Rodolfo Aguiar, aseguró que el Presidente “no es bienvenido” en el sur del país.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) pretende “bloquear” la posible llegada del presidente Javier Milei a la Patagonia, en el marco de la campaña electoral para las próximas legislativas del 26 de octubre.

En un comunicado, el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, oriundo de Río Negro, sostuvo que el Presidente “no es bienvenido en su provincia” porque sus políticas “están causando estragos en el sur del país”.

“Su Gobierno es el que más daño hizo en menor cantidad de tiempo. Si insiste en poner un pie en la Patagonia tiene que saber que lo vamos a estar esperando”, señaló.

En la misma línea, informó que las conducciones provinciales de ATE en Río Negro y Santa Cruz intentarán “bloquear” la supuesta llegada de Milei a la Patagonia, una vez que regrese de su viaje a Estados Unidos previsto para el próximo martes 14. La idea es “coordinar una acción conjunta” y cortar los accesos en caso de que el Presidente avance con la gira de su campaña.

También, calificó a Milei de “martillero público” porque quiere “subastar la Patagonia”, le permite “ejercicios militares a fuerzas estadounidenses” en el territorio e intenta “instalar una base militar en Ushuaia”: “Están extranjerizando toda la tierra y, en este momento, el extractivismo no tiene límites”, agregó.

“Nuestra soberanía está en riesgo. Todos sabemos que defienden las banderas de Inglaterra y de Estados Unidos y no tenemos la obligación de respetar a quienes gobiernan sin sentirse argentinos”, sentenció