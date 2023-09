Boca recibe a Palmeiras en la esperada primera semifinal de la Copa Libertadores

Un choque de gigantes. El Boca de Jorge Almirón quiere dar el primer gran paso y escribir otra página del sueño copero xeneize, mientras que el Palmeiras de Abel Ferreira tiene un objetivo: llevarse un buen resultado hacia Brasil. Seguí la semifinal de ida de la Copa Libertadores a través Cadena Máxima 106.7Mhz con todo lo que pase minuto a minuto.

¿A qué hora juegan Boca vs. Palmeiras, por la semifinal de la Copa Libertadores?

El partido se disputará el jueves 28 de septiembre a las 21:30 de la Argentina en el estadio La Bombonera, con una terna arbitral conformada por Wilmar Roldán (árbitro principal), Alexander Guzmán (primer asistente), Sebastián Vela (segundo asistente), Jhon Hinestroza (cuarto árbitro), Juan Lara (VAR), Edson Cisternas (AVAR) y Manuel Vergara (AVAR 2).

Horario para Boca vs. Palmeiras, según país Argentina: 21:30

Brasil: 21:30

Uruguay: 21:30

Paraguay: 21:30

Chile: 21:30

Venezuela: 20:30

Bolivia: 20:30

Colombia: 19:30

Ecuador: 19:30

Perú: 19:30

México: 18:30

¿Por dónde ver en vivo Boca vs. Palmeiras, por la semifinal de la Copa Libertadores?

El partido será transmitido por la señal de Telefe, Fox Sports y Star +. También vas a poder seguir el minuto a minuto por la web de Olé, como siempre.

¿Cómo llega Boca?

Los dirigidos por Jorge Almirón tienen una dinámica negativa preocupante: ganó solo dos partidos de los últimos diez disputados, no obtiene dos victorias consecutivas desde julio (2-1 vs Newell’s y 2-0 vs Independiente), su estilo de juego se degradó paulatinamente y, además, se coloca en la novena ubicación de la Copa de la Liga Profesional al cosechar siete triunfos después de dos triunfos, una igualdad y tres caídas.

En consecuencia de este bajón, los Xeneizes se aferran a mantenerse vivos en la Copa Libertadores, una competencia donde tuvieron una gran fase de grupos (líderes indiscutidos de su grupo) y consumaron unas sufridas llaves con Nacional y Racing, equipos a los que eliminó a través de la tanda de penales, gracias a la enorme figura de Sergio Romero.

«Estoy tranquilo porque tuvimos chances sobre el final , creo que merecimos ganar el partido. El jueves la cancha va a explotar y el equipo va a responder. Los rivales son todos diferentes, Palmeiras juega bien tienen otra energía. Hay que jugar de otra manera, con otro ‘vértigo’ y el jugador lo sabe. Lo bueno es que todos terminaron bien y el jueves será otra cosa», afirmó Almirón después de igualar 1-1 con Lanús en La Bombonera.

¿Cómo llega Palmeiras?

El Verdao no descuidó el Brasileirao, campeonato en el que se coloca segundo con 44 unidades (12 ganados, 8 igualados, 4 perdidos), ni la Libertadores, torneo que fue provechoso para el equipo tanto en la fase de grupos (el mejor líder de todos, 15 pts de 18 posibles) como en los choques mano a mano (1-0 vs Atlético Mineiro, 4-0 vs Deportivo Pereira).

Asi y todo, hay un gran problema, ya que sus delanteros corren con un fuerte déficit de gol, marcando solo un tanto en los cuatro partidos que jugó el combinado paulista. Ese único grito fue de Breno Lopes, un mediocampista. De hecho, un claro ejemplo de esta pobre dinámica ofensiva es el de Rony, principal arma en el ataque, que no moja desde la ida de cuartos de final frente al Deportivo Pereira.

Al romper un invicto de seis enfrentamientos tras caer 1-0 ante Gremio de Porto Alegre, Abel Ferreira hizo una extraña analogía: «Como dijo el CEO de Red Bull cuando Max Verstappen (piloto de Fórmula 1) había ganado muchas carreras seguidas: ‘Yo sé que vamos a perder un día, pero nuestro objetivo va a ser prolongar esto el mayor tiempo posible’. Lo digo siempre, no podemos ganar siempre. Hemos ganado mucho, los números lo demuestran. Pero hoy (por el jueves) Gremio fue muy eficaz y nosotros no. En cada partido y competición, la historia es diferente, el oponente es diferente, el contexto es diferente. Todo es diferente».

Posible formación de Boca vs. Palmeiras, por la Copa Libertadores

Boca: Sergio Romero; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Marcos Rojo, Frank Fabra; Cristian Medina, Guillermo Pol Fernández, Equi Fernández, Valentín Barco; Edinson Cavani y Miguel Merentiel. DT: Jorge Almirón.

Posible alineación de Palmeiras vs. Boca, por la Copa Libertadores

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino, Raphael Veiga; Mayke, Artur, Rony. DT: Abel Ferreira.