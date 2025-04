Claudio del Plá y Matías Posadas debatieron en “Entre Líneas”

En Entre Líneas, los candidatos a senador por Capital, Claudio del Plá (Partido Obrero) y Matías Posadas (Frente Juntos), protagonizaron un cruce de ideas con fuertes críticas a la gestión provincial, miradas opuestas sobre el rol del poder legislativo y visiones enfrentadas sobre la minería, la salud pública y el vínculo con el Gobierno nacional.

En una nueva edición del programa Entre Líneas de Cadena Máxima, conducido por Silvana Brezina y el Dr. Pino Rocha Alfaro, los candidatos a senador por Capital, Claudio del Plá (Partido Obrero) y Matías Posadas (Frente Juntos), compartieron una mesa de debate con fuertes posturas sobre la realidad provincial y nacional, a pocos días de las elecciones legislativas.

Claudio del Plá: “No se ajusta a la casta, se ajusta a los trabajadores”

El exdiputado provincial y referente del Partido Obrero sostuvo que “Salta no se puede desvincular del contexto nacional”, señalando que las consecuencias del acuerdo con el FMI, la falta de obra pública y la crisis habitacional son parte de un “ajuste fracasado” impulsado desde el Gobierno nacional y respaldado por el oficialismo provincial.

Del Plá también apuntó contra la gestión de Gustavo Sáenz: “En seis años no se ejecutó un verdadero plan de viviendas populares. Se desmanteló todo lo que había y se priorizaron a los que podían pagar 30 o 40 millones de pesos de ahorro previo”. Además, denunció la falta de industrialización en la minería y regalías irrisorias que benefician a grandes empresas en detrimento del pueblo salteño.

Reivindicó la trayectoria de la izquierda en la legislatura: “Nuestras bancadas no solo han aprobado leyes, sino que también impidieron retrocesos graves. Denunciamos a la policía, al poder judicial, y a vínculos con el narcotráfico. No somos funcionales al poder político”.

Finalmente, propuso una reforma integral del modelo productivo: “Queremos un plan minero público que industrialice el litio, que genere empleo genuino y rompa con el modelo extractivista que expulsa trabajadores”.

Matías Posadas: “Hay que recuperar la planificación y el control legislativo”

Por su parte, Matías Posadas, exsecretario general de la Gobernación y actual candidato por el Frente Juntos, coincidió en que la provincia atraviesa un momento crítico, pero enfatizó su mirada local: “Hay una falta total de gestión. Sáenz está en el final de su ciclo. Salta necesita planificación, conducción política y oposición que controle de verdad”.

Cuestionó duramente la falta de inversión en salud: “No hay médicos en los barrios, no hay turnos en el 148 y se siguen tercerizando servicios de forma ineficiente”. También criticó el modelo electoral del oficialismo: “La principal lista del oficialismo es una grilla de famosos. ¿Cuál es el proyecto de gobierno? ¿Qué propuestas concretas tienen para minería, turismo o seguridad?”

Sobre su experiencia, aseguró: “Acompañé a Sáenz en 2019, pero me fui cuando vi que no había voluntad de transformación. No fui cooptado por el poder. Hoy queremos llevar una oposición seria al Senado, para elevar el debate y mejorar las políticas públicas”.

Dos estilos, dos propuestas

Mientras Del Plá defendió una oposición confrontativa y de denuncia, con eje en los trabajadores, Posadas apostó por “una oposición constructiva, que dialogue, pero que también ponga límites al poder”. Ambos coincidieron en la necesidad de renovar el rol legislativo para que no siga siendo “una escribanía del Ejecutivo”.

El debate concluyó con un llamado al electorado. Del Plá pidió el voto para “reforzar la presencia de la izquierda en la legislatura y enfrentar lo que se viene: más motosierra y ajuste”. Posadas, en cambio, propuso “una oposición moderna y realista que le ponga freno al desgaste del oficialismo”.