Comienza la venta de entradas para el partido entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias: precios y cómo comprar

Los campeones del mundo recibirán a la Vinotinto el 4 de septiembre en el Monumental, en el último partido como local por las Eliminatorias.

La Selección Argentina se prepara para la última doble fecha de Eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, al que ya tiene la clasificación asegurada.

El próximo jueves 4 de septiembre, los campeones del mundo recibirán a Venezuela en el Monumental, desde las 20:30, mientras que el martes 9, visitarán a Ecuador en el cierre del clasificatorio sudamericano.

Precios y cuándo salen a la venta las entradas

Las entradas generales para el partido contra el seleccionado venezolano se podrán comprar a partir de este miércoles, a las 17:00, en el sitio web Deportick. Ayer, en tanto, hubo una venta exclusiva para usuarios de American Express.

Popular: $90.000

Popular menores: $29.000

Sívori y Centenario alta: $158.000

Sívori y Centenario media: $320.000

San Martin y Belgrano alta: $260.000

San Martín y Belgrano baja: $450.000

San Martín y Belgrano media: $480.000

El retiro de tickets se realizará en boleterías del estadio Monumental los días:

Sábado 30/08, de 09:00 a 13:00

Lunes 01/09, de 09:00 a 15:00

Martes 02/09, de 09:00 a 15:00

Miércoles 03/09, de 09:00 a 15:00

La sanción de la FIFA

A raíz de una sanción impuesta por la FIFA por «cánticos homofóbicos y discriminatorios» en el último partido ante Colombia, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó que «se dispuso que la tribuna Centenario Baja será ocupada por público infantil de distintos clubes y por organizaciones no gubernamentales que impulsan una incansable lucha contra todo este tipo de acciones». Además, en un espacio de la tribuna Centenario Alta habrá una «bandera alusiva para generar conciencia sobre acciones de esta índole y poder así, continuar trabajando para erradicar la discirminación en los estadios».

«La Asociación del Fútbol Argentino no pierde de vista su compromiso inquebrantable luchando contra todo tipo de acto discriminatorio, xenófobo, homofóbico, antisemita y racista que no tienen lugar en la sociedad moderna que transitamos todos los que amamos este maravilloso deporte denominado fútbol. Para ello, de cara al encuentro ante Venezuela, se llevarán a cabo distintas acciones complementarias buscando la concientización de la parcialidad albiceleste», agrega el comunicado del ente que rige al fútbol argentino.