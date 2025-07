Con cuatro encuentros, este lunes continúa la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga Profesional

Después de un largo parate, la pelota vuelve a rodar y este viernes arrancará el Clausura de la Liga Profesional 2025. Al igual que lo hizo Platense en el Apertura, los 30 equipos lucharán por levantar un nuevo título, pero también será un torneo clave porque se definirán los clasificados a las copas internacionales y los dos descensos. Repasá el fixture de la fecha 1.

Lo primero que hay que saber es que tanto la zona A como la B estarán conformadas por los mismos equipos que en el Apertura, por lo que puede haber cruces que no se den en lo que resta del año. Se disputarán 16 fechas, ya que además de los clásicos también habrá cruces interzonales.

La jornada la abrió con el empate sin goles entre Aldosivi y Central Córdoba y continuó con el estreno de Carlos Tévez como entrenador de Talleres en una derrota por 2-1 ante San Lorenzo. El sábado empezó con uno de los platos fuertes de la jornada: Rosario Central y Godoy Cruz empataron 1 a 1 en el regreso de Ángel Di María. Más tarde Instituto y Belgrano se hicieron fuertes de visitante: la Gloria se impuso 1 a 0 ante Gimnasia y el Pirata goleó a Huracán 3 a 0. Cerraron el día Racing y Barracas en el Cilindro, con una agónica y polémica victoria del Guapo por 1 a 0.

Por su parte, el domingo Independiente igualó 2-2 en su visita a Sarmiento en Junín y Boca no pasó del cero en su paridad ante Argentinos Juniors en La Paternal. En el último turno del día, River logró imponerse por 3-1 frente a Platense, el último campeón del fútbol argentino que ya no tiene a la dupla técnica, desde las 21. La fecha finalizará el lunes con Vélez vs. Tigre y Unión vs. Estudiantes.

La fecha 1 del Torneo Clausura 2025

Viernes 11 de julio

Aldosivi 0-0 Central Córdoba (Zona A)

(Zona A) Talleres 1-2 San Lorenzo (Zona B)

Sábado 12 de julio

Rosario Central 1-1 Godoy Cruz (Zona B)

(Zona B) Gimnasia y Esgrima La Plata 0-1 Instituto (Zona B)

(Zona B) Huracán 0-3 Belgrano (Zona A)

(Zona A) Racing 0-1 Barracas Central (Zona A)

Domingo 13 de julio

Sarmiento 2-2 Independiente (Zona B)

(Zona B) Atlético Tucumán 2-1 San Martín de San Juan (Zona B)

(Zona B) Independiente Rivadavia 1-2 Newell’s (Zona A)

(Zona A) Argentinos Juniors 0-0 Boca (Zona A)

(Zona A) River 3-1 Platense (Zona B)

Lunes 14 de julio