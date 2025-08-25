Con goles de Merentiel y Cavani, Boca le ganó 2-0 a Banfield y sumó su segundo triunfo consecutivo

De esta manera, Boca sumó su segundo triunfo consecutivo tras imponerse en la fecha anterior ante Independiente Rivadavia en Mendoza. El Xeneize se metió en zona de clasificación tanto a los octavos del torneo local, como en la tabla anual a la próxima Copa Libertadores. La próxima fecha, visitará a Aldosivi el domingo 31 de agosto, a las 14:30 en Mar del Plata. Banfield, por su parte, suma 7 unidades y marcha en la onceava posición. La fecha que viene será local ante Tigre, el viernes a las 19 horas.