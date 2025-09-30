En diálogo con ‘Máxima Mañana’ por Cadena Máxima, el médico cardiólogo, Fernando Saavedra, alertó que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en el mundo y está vinculada a factores de riesgo prevenibles.

“Existen un grupo de factores de riesgo que son los conocidos: no hacer ejercicio, fumar, tener niveles altos de colesterol y de azúcar en la sangre y tener la presión alta. Y lo más importante de conocerlos es saber que no sentimos nada por tenerlos, lentamente se van obstruyendo las arterias”, expresó.

El infarto de miocardio y el accidente cerebrovascular (ACV), son considerados como las principales causas de muerte prematura de los últimos tiempos, y una forma de prevención es reducir el contenido de sal en las comidas, entre otras medidas.

También destacó la importancia del cuidado con respecto al estrés crónico, la falta de sueño y otros factores psicológicos que también influyen en la salud cardíaca. «Recomiendo que ante la presencia de estas inestabilidades consiga soporte emocional o ayuda terapéutica.

El exceso de bicarbonato es malo para tu salud cardíaca

El Dr. Saavedra también detalló que recorrió el interior a través de un programa de salud, e identificaron que las personas mayores tenían la presión alta y que la principal causa sería el consumo excesivo del bicarbonato de sodio para coquear, costumbre que gran parte de la sociedad salteña tiene adquirida.

Escucha la entrevista completa: