TRIPLE CRIMEN //

Luego de ser capturado en un hostal de Villazón, muy cerca de la frontera con Bolivia, en La Quiaca, Víctor Sotacuro Lázaro será indagado este martes por el fiscal Carlos Adrián Arribas, que investiga los brutales crímenes de Lara Gutiérrez (15), Morena Verdi (20) y Brenda del Castillo (20). Este hombre es el dueño del Volkswagen Fox blanco, clave en la secuencia de los asesinatos. De igual forma, el vehículo aún no fue secuestrado.

Sotacuro Lázaro fue trasladado el domingo desde la provincia de Jujuy hacia Buenos Aires, donde quedó a disposición de la Justicia. El Juzgado de Garantías N.º 4 de La Matanza, a cargo del juez Fernando Horacio Pinos Guevara, decidió que sea alojado en una unidad del Servicio Penitenciario Federal.

Si bien existía la posibilidad de que lo indagaran el jueves, el peruano de 41 años tendrá la audiencia con el fiscal Arribas este martes, donde dará su versión de los hechos. Esta será de manera virtual, ya que se encuentra detenido en la Cárcel de Sierra Chica.

Sotacuro Lázaro fue capturado el pasado viernes en la ciudad boliviana de Villazón, tras cruzar la frontera desde La Quiaca. La Policía de Bolivia lo halló en un hostal ubicado a 600 metros del cruce, después de un rastreo coordinado con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Jujuy, encabezado por el fiscal Alberto Mendivil y con la colaboración de la Brigada de Investigaciones de La Quiaca.