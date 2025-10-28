El dólar mayorista es negociado este martes a $1.480 para la venta, con alza de 45 esos o 3,1 por ciento. El tipo de cambio oficial tocó los $1.490 en los primeros negocios muy cerca del techo de flotación del régimen cambiario, en los 1.494,53 pesos.

El dólar minorista asciende 45 pesos o 3,1% en el día, a $1.505 para la venta en el Banco Nación. La divisa venía de ceder 3,8% en la sesión del lunes post electoral.

Los bancos de Wall Street coinciden en la necesidad de reformas, diálogo político y cambios en el dólarLas principales entidades a nivel internacional festejaron el “cisne blanco” pero señalaron como prioridades la generación de consensos, la continuidad del ajuste y una modificación del esquema cambiario.