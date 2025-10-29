En «Máxima Mañana» por Radio Cadena Máxima, el presidente del directorio de SAETA, Claudio Mohr, aseguró que la situación económica del país afecta a todos los sectores pero destacó que la empresa mantiene sus operaciones con normalidad y el boleto sin aumentos.

«No hay comunicados oficiales, información, ni se está discutiendo el tema del precio del boleto.» Afirmó el Presidente del servicio de transporte. También detalló que desde la institución tienen mucho en cuenta la situación económica de los ciudadanos y sus bolsillos.

Finalmente, Mohr descartó nuevamente los aumentos de tarifa en el corto plazo: “Ni siquiera lo estamos analizando, no hemos hecho ningún ejercicio. Hay absoluta tranquilidad para la gente porque no estamos mirando ni siquiera fin de año”.

Que hacer si sos jubilado y perdiste tu tarjeta

El presidente del servicio de transporte aclaró que aquellos jubilados y jubiladas que hayan extraviado su tarjeta, deben ir a algunos de sus centros de atención al público ubicados en Pellegrini 824 o «Híper Libertad» Av. Excombatientes Malvinas y Av. Tavella (8 a 16hrs) y declarar su situación. No es necesario realizar alguna denuncia policial o trámite extra.

En el caso de reimpresión de la tarjeta deberán abonar un costo aproximado a $5.000.