El próximo 5 de noviembre, la Universidad Católica de Salta (UCASAL) se vestirá de fiesta para recibir a graduados de todo el país en el “VII Encuentro Nacional de Graduados”, que se llevará a cabo en el Campus Castañares.

Será una jornada cargada de emoción, inspiración y grandes momentos,pensada especialmente para profesionales egresados de UCASAL – de todas las carreras y modalidades- que deseen reencontrarse con su universidad, sus amigos y los recuerdos que marcaron su etapa universitaria.”

Durante el evento también se realizará la entrega de distinciones a quienes cumplen 25 y 50 años de egresados, y se reconocerá a los “Graduados que Transforman”, una distinción otorgada a tres profesionales de UCASAL que se destacan por sus logros y su impacto positivo en la sociedad. Estos reconocimientos reflejan el compromiso de la Universidad con la excelencia, la investigación, la extensión y la transformación social.

Además, los participantes podrán recorrer los espacios emblemáticos del Campus UCASAL que marcaron su vida universitaria: las aulas, la nueva biblioteca, los coworkings, el Museo Pajcha, el hospital de pequeños animales, y muchos otros lugares que hoy reflejan el crecimiento y la innovación de la institución.

Tras las disertaciones y reconocimientos, los asistentes disfrutarán de un cóctel con degustaciones, acompañados de música en vivo, sorteos y premios cortesía de empresas auspiciantes. El encuentro, además de celebrar el vínculo con los egresados, tendrá un fin solidario, ya que todo lo recaudado será destinado al Fondo de Becas UCASAL.

Las inscripciones continúan abiertas, y pueden realizarse completando el formulario disponible en los canales oficiales.

Más información: