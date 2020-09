El ex juez Raúl Reynoso pide que le prorroguen la prisión domiciliaria

Está comprendido como grupo de riesgo debido a que padece diabetes e hipertensión arterial. Y pide que se le otorgue nuevamente la prisión domiciliaria, que había sido revocada en junio.

El ex juez federal de Orán, Raúl Reynoso, había sido condenado en 2019 a 13 años de prisión efectiva por concusión y prevaricato. Con la llegada de la pandemia, consiguió que se le otorgara la prisión domiciliaria por 60 días, ya que está comprendido entre los grupos de riesgo. En junio de este año, revocaron el permiso de prisión domiciliaria y volvió a cumplir su condena en el Complejo Federal Penitenciario III del NOA, ubicado en General Güemes.

En diálogo con Radiomanía Reynoso contó cómo se vive la pandemia en el penal de Güemes. Actualmente se encuentra alojado en el sector de Servicio de Asistencia Médica, hay tres celdas en las que hay uno o dos internos por celda. Lamentablemente hace dos meses hay casos por covid-19 que siguen dando positivo. El motivo de preocupación de Reynoso es porque hace días mantuvo contacto con un caso positivo. Otro de los motivos de angustia es que dentro del penal se comparten muchos elementos. “Compartimos todo como ser el teléfono que pasa de celda en celda y todo el material que usa el personal de enfermería”, explicó.

El ex juez ya expuso la situación ante el Tribunal Oral Fedral 1 de Salta. “Las probabilidad de contagios son altos y estoy solicitando un derecho previsto en la Constitución Nacional”, opinó. Otro de los motivos para el pedido de prórroga de la prisión domiciliaria, es que él padece de enfermedades y su esposa a enfermedades crónicas progresivas. “Ella necesita la asistencia de una tercera persona durante el día”, alegó. Y aclaró que el gozó de este beneficio durante 60 días y se la cortaron sin motivos serios.

Los argumentos para negarle la prisión domiciliaria

Para Reynoso se usó un criterio dogmático, es decir que son frases o artilugios jurídicos. El Fiscal Carlos Amad fue uno de los que se opuso continuamente. “Soy el único detenido de la megacausa que se hizo hace cinco años”, dijo. Amad expuso en mayo que la pandemia era muy baja y que iba descendiendo a tal punto que no presentaba riesgos. “Me cortaron la domiciliaria cuando estaba ascendiendo la línea de contagio”. “Me tienen hace 75 días esperando a que me contagie y me muera porque soy una persona de alto riesgo”, explicó Reynoso.

El otro argumento que aportó el fiscal es la tentativa de fuga. En respuesta a esto el ex juez dijo: “Nunca tuve tentativa de fuga y no hay ningún informe. De los últimos años que llevo detenido, estoy calificado con 10 en conducta”. Argumentó que la respuesta a la presentación de los recursos podría llegar muy tarde y ahí se provocaría lo que se llama daño irreparable: “Si yo me hubiese contagiado hace diez días, no podría estar hablando hoy”, explicó. Es por eso que decidió recurrir a los medios de comunicación.

Por otra parte Raúl Reynoso contó que crearon un listado de pacientes de alto riesgo que padecen distintas acepciones. Y añadió que se declaró la emergencia de penitenciaría federal por tres años. Es decir que antes de la pandemia los centros penitenciarios ya venían con problemas.

Un fallo que lo declara inocente

Al ex juez lo declararon absuelto en un segundo juicio en marzo de este año. Declararon 60 testigos y resultó absuelto. “Me querían vincular con personas que yo no conocía y quedo todo demostrado en el juicio”. “Mi única condena fue la del primer juicio por indicios o presunciones, quienes son abogados entienden que son las pruebas más débiles”, explicó. Esto se refiere a que no hay testigos directos, sino que son “testigos de oído”. Esta condena está en la Cámara Federal de Casación Penal hace un año. “Tengo plena convicción que vamos a revertir este fallo, porque siempre lo considere rebuscado. Escribieron varias páginas en busca de cantidad y no calidad”, explicó.

El pedido de condena

Lo que se le pide a Reynoso es privarlo de su libertad de manera cautelar, es decir cumplir la pena de manera anticipada sin saber cómo va a terminar el resultado del recurso de casación. Para las autoridades hay dos motivos para esta decisión, uno es que Reynoso entorpezca la investigación y otro la tentativa de fuga. “Yo me presenté con mis dos hijas y estuve esos 60 días de domiciliaria sin custodia y sin pulsera electrónica. Sin embargo nunca se me cruzo por la cabeza fugarme. Por eso me duele el maltrato judicial”, explicó. Frente a esto el ex juez presentó un nuevo expediente que en los próximos días se tendrá que resolver.

Finalmente apuntó al fiscal Carlos Amad y lo denunció frente a la Procuración General de la Nación. “La república necesita buenos magistrados y no gente que quiera salir en los diarios”.

Podes escuchar la entrevista entera acá: