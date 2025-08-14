El motivo por el que Franco Mastantuono usará el número 30 en el Real Madrid

El exfutbolista de River es presentado por el Merengue justo después de cumplir la mayoría de edad.

Franco Mastantuono vivirá este jueves un momento clave en su carrera: será presentado oficialmente como nuevo jugador del Real Madrid, justo después de cumplir la mayoría de edad. La ilusión por su talento se combina con la curiosidad por el número que lucirá en su camiseta: el 30.

Según explicó Arancha Rodríguez en El Partidazo de COPE, esta elección responde a una estrategia del club que le permite jugar toda la temporada con ese dorsal sin limitaciones, dejando libre una ficha para posibles movimientos en el mercado de pases antes del 2 de septiembre.

Mastantuono será jugador del primer equipo pese a lucir el dorsal 30

Aunque el número pueda generar especulaciones, no implica relación alguna con el Castilla ni condiciona su presencia en el primer equipo.

“Es jugador del primer equipo a todos los efectos”, aclaró Rodríguez. Con este plan, el Merengue aseguró flexibilidad administrativa y abre la puerta a que Mastantuono se integre de lleno desde el primer día en la dinámica de la plantilla dirigida por Xabi Alonso.

La posible convocatoria de Mastantuono en LaLiga

En el horizonte, el argentino deberá buscar quedar entre los convocados para el debut oficial del Real Madrid en la temporada que será ante Osasuna en el estadio en el Santiago Bernabéu, el 19 de agosto, por la primera fecha de LaLiga.