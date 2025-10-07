El profesor Cáceres presenta «Historia de la comparsa en Salta” en la feria del libro

El profesor e historiador Miguel Ángel Cáceres en diálogo con Cadena Máxima habló sobre la presentación de su próximo libro “Historia de la comparsa salteña, tomo I” en la Usina cultural el próximo jueves 9 de Octubre en el marco de la Feria del libro 2025..

El profesor Miguel Ángel Cáceres Brindó detalles sobre la presentación de su nuevo libro “Historia de la comparsa

salteña, tomo I” en la Usina cultural el jueves 9 de Octubre en el marco de la Feria del libro 2025, destacando que compartirá imágenes y toda la historia del lugar donde se encuentra la Usina (las vertientes, el viejo rio de la caldera, el barrio chino, el tranvía, la primera usina, etc.).

En relación al libro sobre la historia de la comparsa salteña dijo que permitirá conocer la cosmogonía de los pueblos salteños, el porqué de los silbatos, la indumentaria de los gorros, las plumas, los colores, cual fue la primera comparsa salteña en 1907, cual fue la primera comparsa que vino del interior en 1929, porque la aloja es la gran bebida de los salteños, el simbolismo de las plumas, de los encuentros de las comparsa, son algunos de los temas de este tomo I.

Finalmente el profe Cáceres dijo: “El jueves 9 de octubre a hs.19.00 tendrán a posibilidad de ver un espectáculo de primera línea con una comparsa que va a presentar por primera vez un encuentro de Yatiris, una fiesta que nos hará sentir contentos de tener comparsas en Salta”.