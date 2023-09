Elecciones en Mendoza 2023: Alfredo Cornejo ganó y será el próximo gobernador

El candidato radical de Cambia Mendoza, Alfredo Cornejo, obtuvo casi el 40 por ciento de los votos en las elecciones a gobernador. Segundo quedó Omar de Marchi (La Unión Mendocina) con casi 30, y tercero, el peronista Omar Parisi (Frente Elegí Mendoza), con menos del 15 por ciento.

El gobernador electo de Mendoza, Alfredo Cornejo (61), es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Nacional de Cuyo y pertenece a la Unión Cívica Radical. Tiene una larga trayectoria política, dado que, además de haber sido gobernador de Mendoza, entre 2015 y 2019, ocupó diversos cargos provinciales y nacionales.

Fue ministro de Justicia y Seguridad y ministro de Gobierno en la gestión del entonces gobernador Julio Cobos y entre 2002 y 2003 se desempeñó como senador provincial. Luego, de 2005 a 2007 fue diputado nacional. Durante dos períodos, fue intendente de Godoy Cruz (entre 2007 y 2011 y de 2011 a 2015), y posteriormente se consagró como gobernador de Mendoza, con el 46,33 por ciento de los votos, el más alto nivel de adhesión de los últimos 20 años.

Mientras cumplía su rol como gobernador, Cornejo promulgó una enmienda que limitó la reelección indefinida de los intendentes en Mendoza.

Además, fue presidente del Distrito UCR Mendoza desde el 2011 al 2013, y presidente del Comité Nacional de la UCR desde 2017 hasta 2021. Actualmente se desempeña como senador nacional por el período 2021-2027 y es el presidente del Interbloque Juntos por el Cambio.

El mensaje de Cornejo tras ganar las elecciones en Mendoza 2023

Luego de ganar las elecciones en Mendoza 2023, el gobernador electo, Alfredo Cornejo, utilizó su cuenta de X (exTwitter) para mostrar su agradecimiento a los mendocinos. “¡Muchas gracias, Mendoza! Es un honor volver a ser gobernador por el voto popular de los mendocinos. Me llena de orgullo y me genera mucho más compromiso del que ya tengo por el servicio público, al que amo y por el que me he preparado”, escribió el radical. Asimismo, le agradeció a los militantes y fiscales que cuidaron los votos.