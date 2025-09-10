Bajo el marco de la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas, en el Estadio Monumental Banco Pichincha de la ciudad de Guayaquil, la Selección de Ecuador le ganó 1-0 a la Selección Argentina por el gol de penal que Enner Valencia anotó en el primer tiempo. El árbitro Wilmar Roldán expulsó a Nicolás Otamendi y también a Moisés Caicedo.

Se terminaron las Eliminatorias para ambos seleccionados, que ya estaban clasificados al Mundial 2026. En un flojo encuentro de los argentinos, que fueron superados físicamente por el elenco local comandado por Sebastián Beccacece, y a pesar de las variantes que realizó Lionel Scaloni no pudieron revertir el resultado ni el desarrollo del juego.

Luego de que Roldán revisara en el VAR una infracción de Nicolás Tagliafico sobre Ángelo Preciado, dictaminó la pena máxima en favor de los ecuatorianos y fue el máximo goleador de la historia de la Tri, Valencia, quien cambió la sanción por gol.

Ahora, ambos seleccionados afrontarán la fecha FIFA que se desarrollará en octubre y noviembre de este año, que serán las últimas presentaciones, con encuentros amistosos preparativos para el Mundial 2026. Luego, esperarán por el sorteo de la fase de grupos de la cita mundialista que se desarrollará a mediados del próximo año en Estados Unidos, México y Canadá.