INTERNACIONALES //

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, confirmó este miércoles que durante la madrugada se registraron 19 violaciones del espacio aéreo polaco por parte de drones rusos y aseguró que tres de los aparatos fueron derribados.

“Numerosos drones entraron el espacio aéreo polaco durante la noche y se encontraron con las defensas aéreas polacas y de la OTAN”, dijo la portavoz de la organización militar, Allison Hart, en un mensaje difundido a través de las redes sociales.

Se trata de un acto de agresión “sin precedentes”, el cual obligó a las autoridades polacas a convocar de urgencia una reunión de la Asamblea de Seguridad Nacional.

La violación del espacio aéreo polaco obligó al cierre temporal de cuatro aeropuertos, el de Chopin de Varsovia, Varsovia-Modlin, Rzeszów-Jasionka y el aeropuerto de Lublin, de los que la mayoría ha podido reabrir a primera hora de la mañana.

“Lo más probable es que estemos ante una provocación a gran escala”, dijo Tusk en la televisión polaca

Polonia es miembro de la OTAN, un pacto de defensa transatlántico con Estados Unidos, el cual tiene como principio de que un ataque contra uno es un ataque contra todos.

Tras el incidente, Polonia activó el artículo 4 del Tratado de la OTAN, lo que obliga al Consejo del Atlántico Norte, su máximo órgano de decisión, a mantener una reunión urgente. En ella se discutirá qué medidas se van a adoptar tras la violación del espacio aéreo polaco por parte de Rusia.

Kaja Kallas, jefa de política exterior de la Unión Europea, calificó el ataque como “la violación más grave del espacio aéreo europeo por parte de Rusia desde el inicio de la guerra”.

A través de un comunicado, el Comando Operacional de las fuerzas polacas indicó que “los sistemas de defensa aérea terrestre y de reconocimiento por radar han alcanzado el nivel más alto de alerta” luego de que Rusia lanzara ataques aéreos masivos en territorio ucraniano.