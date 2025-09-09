POLÍTICA //

Javier Milei se expresó tras la primera reunión de la nueva mesa política que se organizó por la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones de PBA.

“La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

El encuentro que encabezó el jefe de Estado también contó con la presencia de Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia; de Santiago Caputo, asesor presidencial; Guillermo Francos, jefe de Gabinete; Patricia Bullrich, ministra de Seguridad; Manuel Adorni, vocero presidencial; y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.

El cónclave se originó este lunes, después de la segunda reunión de Gabinete que se desarrolló en Casa Rosada. Allí no solo se analizaron los motivos que llevaron a LLA a perder contra Fuerza Patria por 13 puntos, sino que se decidió que Milei se ponga al frente de la estrategia política de su gestión.

De esta manera, según fuentes oficiales, el Presidente buscó bajar la tensión que existe entre su hermana y Santiago Caputo. En definitiva, el objetivo es ordenar a su equipo antes de las elecciones nacionales de octubre.

La mesa política nacional no es la única que se concretó un día después de los comicios en PBA. Manuel Adorni comunicó en redes sociales que Milei le pidió a Francos que reúna a todos los gobernadores nuevamente. La intención es reanudar el diálogo federal, luego de las tensiones que generaron los armados libertarios con el sello 100% violeta.

Algunos gobernadores están dispuestos a concurrir, pero lo harán sin ningún tipo de expectativa. Si bien en su momento el Ejecutivo supo mantener un diálogo fluido con las provincias, al inicio de la campaña electoral la relación comenzó a ser más distante. Sobre todo por la decisión de Karina Milei de no realizar alianzas en distintos puntos del país.

Hasta ese momento, el acuerdo entre el Gobierno y los gobernadores funcionaba: ellos aportaban votos en el Congreso para que salgan los proyectos libertarios y a cambio recibían los fondos que le correspondían a las provincias.