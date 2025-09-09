BOCA JUNIORS //
El entrenamiento tuvo una ausencia que brilló en el Centro de Entrenamiento de Ezeiza. Ahí mismo, donde Boca se prepara para jugar el domingo por la tarde ante Rosario Central, volvió a faltar Miguel Angel Russo. Y a pesar de que el entrenador recibió el alta médica tras pasar 72 horas bajo cuidados en la clínica Fleni, los doctores que lo supervisan le recomendaron que no asistiera a la práctica vespertina del lunes. No obstante, en el campamento azul y oro creen que podrá viajar hasta Arroyito.
El reencuentro con el plantel, tras el fin de semana libre, estuvo a cargo de Cladio Ubeda, ayudante de Russo, con la colaboración de Juvenal Rodríguez, otro de los asistentes. “Miguel necesita recuperar las fuerzas. Eso es lo más importante”, le dijeron a Clarín en el cuerpo técnico. Y arriesgaron: “Conociéndolo, va a querer estar en Rosario”.
Miguel no se quiere perder el regreso al Gigante, donde es amado por los hinchas canallas. Sin ir más lejos, el veterano estratega tuvo cinco etapas como entrenador de la Primera y dirigió casi 300 partidos: 1997-1998 (32), 2002-2004 (70), 2009 (11), 2012-2014 (97) y 2023-2024 (79).
Russo no pudo trabajar con normalidad producto de una infección urinaria que requirió la aplicación de antibióticos. Llegó el miércoles al sanatorio del barrio de Belgrano y los especialistas optaron por su internación. El viernes por la noche, regresó a su casa con la idea de volver a trabajar este lunes. Hasta que no esté recuperado, la idea es que permanezca en su domicilio. Entre 2017 y 2018, el técnico fue operado de un cáncer de vejiga y otro de próstata.
De cara al duelo en Rosario, el técnico tiene cuestiones por resolver. Agustín Marchesín se desgarró el soleo de la pierna derecha en Mar del Plata, durante el partido con Aldosivi, y no estará disponible. Su reemplazante será Leandro Brey. Tampoco llegará en condiciones Marco Pellegrino, quien se recupera de un desgarro en obturador externo izquierdo. Por eso continuará Ayrton Costa en la zaga central.
A la espera del retorno de Leandro Paredes, afectado a la Selección Argentina, la buena noticia es que Ander Herrera y Tomás Belmonte se entrenaron a la par del grupo y formarían parte de la lista de concentrados.