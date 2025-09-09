BOCA JUNIORS //

El entrenamiento tuvo una ausencia que brilló en el Centro de Entrenamiento de Ezeiza. Ahí mismo, donde Boca se prepara para jugar el domingo por la tarde ante Rosario Central, volvió a faltar Miguel Angel Russo. Y a pesar de que el entrenador recibió el alta médica tras pasar 72 horas bajo cuidados en la clínica Fleni, los doctores que lo supervisan le recomendaron que no asistiera a la práctica vespertina del lunes. No obstante, en el campamento azul y oro creen que podrá viajar hasta Arroyito.

El reencuentro con el plantel, tras el fin de semana libre, estuvo a cargo de Cladio Ubeda, ayudante de Russo, con la colaboración de Juvenal Rodríguez, otro de los asistentes. “Miguel necesita recuperar las fuerzas. Eso es lo más importante”, le dijeron a Clarín en el cuerpo técnico. Y arriesgaron: “Conociéndolo, va a querer estar en Rosario”.

Miguel no se quiere perder el regreso al Gigante, donde es amado por los hinchas canallas. Sin ir más lejos, el veterano estratega tuvo cinco etapas como entrenador de la Primera y dirigió casi 300 partidos: 1997-1998 (32), 2002-2004 (70), 2009 (11), 2012-2014 (97) y 2023-2024 (79).