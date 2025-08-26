Franco Mastantuono y su estreno como titular en el Real Madrid

Franco Mastantuono tuvo su primer partido como titular en el Real Madrid, en la victoria por 3-0 ante el Real Oviedo como visitante, con dos goles de Kylian Mbappé y uno de Vinicius Jr., por la segunda fecha del torneo de Primera División de España. El jugador argentino tuvo un buen partido y fue reemplazado a los 17 minutos de la parte final por Brahim Díaz.

El juvenil de 18 años ya había debutado en el Merengue el martes pasado, cuando ingresó en el segundo tiempo ante el Osasuna, en la primera fecha del torneo, que también fue triunfo por 1-0 del equipo de Xabi Alonso. Pero para esta ocasión, el entrenador decidió dejar en el banco de suplentes al volante nacido en Málaga y darle la titularidad al ex River.

“Ha hecho un muy buen partido, en poco tiempo ha conseguido conectar con el grupo, con los compañeros… nos va a dar mucho a corto, medio y largo plazo. Estoy contento de que esté con nosotros. Sólo va a seguir mejorando”, afirmó el entrenador en la conferencia de prensa tras la victoria.

El pibe nacido en Azul mostró toda su personalidad en el estadio Municipal Carlos Tartiere. Pidió siempre entrar en juego, buscó desequilibrar con su gambeta, intentó asociarse con sus compañeros, se movió casi siempre de extremo por derecha, pero también apareció en posición de centro delantero, cuando el francés Mbappé se tiraba bien a la izquierda.