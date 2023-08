Habló Juan Figueroa, el femicida de «El Tipal»

Pasó una semana del tremendo femicidio de Mercedes Kvedaras, ocurrido en el Club de Campo El Tipal. El asesino, José Figueroa declaró hoy luego de que le hayan negado el pedido de prisión domiciliaria planteado por la defensa.

Figueroa intentó que se declare su estado de insania mental para tratar de reducir la pena que pueda llegar a recibir por el femicidio y pese a la gravedad del hecho intentó a como dé lugar que se le otorgue la prisión domiciliaria.

Seguidamente, la sala enmudeció para escuchar el dramático relato del acusado, quien confesó el hecho,»Discutimos, me le tiré encima y cuando me levanté ya no reaccionaba», relató el hombre.

El acusado especificó que comenzaron a forcejear y llegaron al baño, allí se tiró encima de ella por unos minutos y cuando se levantó, ella no reaccionaba.