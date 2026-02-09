25.9 C
Salta
radio
video

online

25.9 C
Salta
lunes 9 febrero 2026 :: 14:31
radio
video

Investigan la muerte de una mujer hallada con una herida de arma blanca en su vivienda

LOCALES
José Estrada
1 min. read

La fiscal Luján Sodero Calvet, a cargo de la Unidad de Femicidios, investiga la muerte de una mujer de 44 años que fue hallada este lunes con una herida de arma blanca en su vivienda ubicada en calle Buenos Aires, en la intersección con Delfín Leguizamón. El hecho ocurrió durante la mañana y generó un inmediato despliegue de personal policial y judicial para preservar la escena y avanzar en el esclarecimiento del caso.

Según informó Fiscales Penales, la funcionaria se encuentra supervisando personalmente las tareas en el lugar del hallazgo, donde se llevan adelante pericias, relevamiento de pruebas y toma de testimonios. Para ello, se dispuso la intervención de la Unidad de Investigación UGAP, encargada de realizar los estudios técnicos y reconstruir la mecánica del hecho.

El cuerpo de la víctima fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF, donde se le practicará la autopsia correspondiente. Los resultados serán determinantes para establecer científicamente la causa de muerte y orientar la investigación hacia la identificación de posibles responsables.

Las actuaciones se desarrollan bajo los protocolos de la Procuración General, que establecen que toda muerte violenta debe investigarse inicialmente como un presunto femicidio. Este procedimiento garantiza que se agoten todas las líneas de investigación antes de descartar la existencia de un delito doloso. La fiscalía continuará trabajando en la recolección de pruebas para avanzar en el esclarecimiento del caso.

artículos relacionados

CADENA MÁXIMA
Producción: +54 0387 426 1029/93
SMS y Whatsapp: +54 9 387 545 0045
Comercial: +54 387 543 4494 / +54 9 3878 36 9485
Denuncias: 0800 777 1067

Facebook Instagram TikTok Twitter Youtube
© 2024 Radio Cadena Máxima | Dirección Gral: Eduardo M. Marengo
Ir a la barra de herramientas