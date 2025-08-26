La decisión del Rojo con los violentos socios del incidente

La fuerte medida que tomó Independiente con los barras que atacaron a los hinchas de la U de Chile

El Club Independiente informó este domingo que logró identificar a 25 barrabravas presuntamente involucrados en los graves incidentes ocurridos durante el partido contra Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.

Mediante un comunicado, el club de Avellaneda indicó que: “ya fueron identificados 25 de los delincuentes que participaron de los hechos de violencia”, y que: “las fuerzas de seguridad avanzan en los operativos para detener a los responsables”.

Desde el “Rojo” prometieron una colaboración total con la justicia. “Desde Independiente vamos a colaborar en todo lo necesario para que cada uno de ellos reciba la sanción que corresponde”, manifestaron, buscando deslindar responsabilidad en el caos generado por los visitantes y garantizar que los responsables sean sancionados.

Además, el club anunció que los barras identificados “serán expulsados como socios de manera inmediata y solicitaremos la aplicación del derecho de admisión de por vida”.

Independiente condenó la respuesta de los hinchas que invadieron el sector visitante, a quienes definió como “delincuentes”. En esa línea, se comprometió a expulsarlos como socios y colaborar con la justicia para que “nunca más vuelvan a pisar un estadio de fútbol”.

Por último, destacó la dignidad de los socios que se ayudaron entre sí para resistir lo sucedido en el Libertadores de América.