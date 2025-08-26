La decisión del Rojo con los violentos socios del incidente

La fuerte medida que tomó Independiente con los barras que atacaron a los hinchas de la U de Chile

El Club Independiente informó este domingo que logró identificar a 25 barrabravas presuntamente involucrados en los graves incidentes ocurridos durante el partido contra Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.

Mediante un comunicado, el club de Avellaneda indicó que: “ya fueron identificados 25 de los delincuentes que participaron de los hechos de violencia”, y que: “las fuerzas de seguridad avanzan en los operativos para detener a los responsables”.

Desde el “Rojo” prometieron una colaboración total con la justicia. “Desde Independiente vamos a colaborar en todo lo necesario para que cada uno de ellos reciba la sanción que corresponde”, manifestaron, buscando deslindar responsabilidad en el caos generado por los visitantes y garantizar que los responsables sean sancionados.

Fotos y videos de los graves incidentes en Independiente vs. U. de Chile por la Sudamericana
Las tristes imágenes hablan por sí solas.

Además, el club anunció que los barras identificados “serán expulsados como socios de manera inmediata y solicitaremos la aplicación del derecho de admisión de por vida”.

Independiente condenó la respuesta de los hinchas que invadieron el sector visitante, a quienes definió como “delincuentes”. En esa línea, se comprometió a expulsarlos como socios y colaborar con la justicia para que “nunca más vuelvan a pisar un estadio de fútbol”.

Por último, destacó la dignidad de los socios que se ayudaron entre sí para resistir lo sucedido en el Libertadores de América.

