DEPORTES //

Tras ganarle a Estudiantes de La Plata por el Torneo Clausura, River no tuvo descanso y se intensifican los entrenamientos con el foco ya puesto en el arranque de la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras.

Tanto domingo como lunes, el plantel hizo trabajos livianos y se espera que a partir del martes el entrenador Marcelo Gallardo dé pistas más certeras sobre la posible formación titular que pondrá ante los brasileños.

La gran duda por resolver es si el DT volverá al usar el esquema con tres defensores centrales y dos carrileros a los costados, tal como lo hizo ante Estudiantes el sábado por la noche.

Se trata de un sistema que le dio buenos resultados, al menos hasta que el equipo se quedó con diez hombres por la expulsión de Lucas Martínez Quarta, situación que obligó a replantear la disposición táctica.

De lo contrario, Gallardo apostará a la típica defensa con cuatro hombres en la que hay tres nombres asegurados: Gonzalo Montiel, Paulo Díaz y Marcos Acuña. En ese caso, el otro puesto de la zaga central lo pelean Martínez Quarta y Lautaro Rivero.

Tampoco está definido quién será el reemplazante de Giuliano Galoppo en la mitad de la cancha, luego de que el jugador fuera expulsado en la vuelta de los octavos de final ante Libertad de Paraguay.

Existe la chance también de que Juan Fernando Quintero esté de arranque, algo que dependerá del sistema táctico que adopte Gallardo.

Con varios interrogantes por resolver, la formación de River en el partido que abrirá la serie ante Palmeiras sería: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta o Lautaro Rivero, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Nacho Fernández, Kevin Castaño; Juan Fernando Quintero, Sebastián Driussi y Maxi Salas.

Cuándo juegan River y Palmeiras por la Copa Libertadores

La ida de los cuartos de final se jugará en Núñez el miércoles 17 de septiembre a las 21.30, mientras que la vuelta se disputará en San Pablo el miércoles 24 del mismo mes, también a las 21.30.