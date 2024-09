«La Justicia algún día tiene que prevalecer. No puede ser que siempre ganen los malos»

ORÁN. ENTREVISTA AL SEC. LEG. CARLOS MANZUR

«Hay una oscuridad y una opacidad en el manejo de los fondos públicos y decisiones políticas amañadas que retrasan el desarrollo de nuestra comunidad», revela Manzur.

El Lic. Carlos Manzur, Secretario Legislativo del Concejo Deliberante de Orán, habló en radio Cadena Máxima sobre la situación del municipio. El dirigente radical contó sobre los desmanejos del intendente Baltasar Lara Gros y la falta de transparencia con los fondos públicos por parte del Poder Ejecutivo Municipal.

Manzur recordó que hace unos meses atrás el dirigente del SOEM, Mario Alvarez, denunció estas maniobras; tras lo cual fue echado de su trabajo. «Justo en estos días lo dejaron cesante en la municipalidad porque se atrevió a denunciar, públicamente en una sesión del Concejo Deliberante, que uno de los Coordinadores del intendente Lara -el contador Gotero- lo había coimeado» para callarlo y que no denuncie que la municipalidad había estafado a toda la planta de empleados municipales en las liquidaciones de enero, febrero y marzo del 2024.

Estaríamos frente a un hecho gravísimo, señala Manzur, de que en Orán el Poder Ejecutivo paga coimas para silenciar el robo de las liquidaciones en el segundo municipio de la provincia.

«Este Concejo trabaja mucho», subraya Manzur. Sobre todo por el vicio del intendente por el manejo discrecional de fondos públicos para no recibir control.

Por todo esto, este Concejo viene sufriendo ataques muy fuertes; «tiran con munición gruesa a base de pautas publicitarias en medios de comunicación que publican solamente lo que el Ejecutivo quiere, tanto en Orán como en Salta», cuenta Manzur.

«He recibido ataques con mentiras desde medios de comunicación hasta de Salta. Soy una persona que se ha formado con los principios del radicalismo, soy Licenciado en Administración de Empresas, he recibido una beca para un master en mi carrera, he sido Ayudante de TP por concurso en la Universidad Nacional, he tenido horas cátedras ganadas por concurso en el terciario; hice cursos sobre energías no convencionales, de productividad urbana. Siempre me he capacitado y me sigo capacitando. Estuve participando del curso sobre administración de fondos públicos con profesionales muy valorados en Salta. Todo para volcarlo a la gestión y volcarlo a mi ciudad. He estado trabajando para restaurar la paz social y la equidad en nuestra ciudad. A mí no me van a voltear, menos con mentiras. Estamos resistiendo, como corresponde, al más puro estilo radical: “que se rompa pero que no se doble” (como dijo Leandro Alem). Ni un paso atrás ni siquiera para tomar envión. Nuestra causa es justa y la Justicia algún día debe prevalecer. No puede ser que siempre ganen los malos y siempre el que sufra sea el pueblo. No vamos a retroceder, no me voy a rendir».

El dirigente de la UCR revela también la realidad de la ciudad en medio de los desmanejos institucionales que hacen los funcionarios del Ejecutivo municipal. Habló de las irregularidades de la privatización del alumbrado público y la plata que significa, entre otros temas gravísimos que se están dando en perjuicio de los oranenses.

Manzur contó sobre el estado de su partido, la UCR, del que analizó la actualidad que se vive en Salta.

Escucha la entrevista imperdible a Carlos Manzur que cuenta todo lo que pasa y lo que tratan de tergiversar en Orán: