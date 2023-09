La numeróloga Pitty admitió que la contrataron por seis meses en el Banco Nación

Luego de que trascendieran contrataciones de parientes en el Banco Nación que comanda Silvina Batakis, el escándalo tomó ribetes esotéricos. Verónica Laura Asad admitió este lunes que fue contratada por seis meses para dar sus servicios en la entidad. El punto es que Asad es Pitty, la numeróloga y fue contratada por la gerenta general de la banca pública María del Carmen Barrios, según trascendió, por al menos 1,8 millones de pesos de contraprestación.

«Yo lo tomé como algo muy bueno, me está contratando el Banco Nación, ¿yo tengo la culpa? Vayan por ellos, no por una laburante», se justificó Pitty, que salió a admitir su contrato público y contar los detalles en entrevistas en Radio Mitre y el canal América.

“Me pidieron que la pueda coachear y desarrollar todo el servicio de los números que es el que yo doy”, resumió la numeróloga sobre los servicios que le dio a Barros, la gerenta general del Nación, del riñón de Batakis. Y que fueron pagados por el banco estatal.

“Pitty” contó que en el pasado atendió a artistas de la talla de Chayanne, Ricardo Arjona y Ricky Martín, y a altos ejecutivos de empresas radicadas en Argentina. En el plano político, reveló que tuvo como clientes a presidentes – aunque no dio nombres – y a jueces de la nación.

“A mí me contrata alguien y yo le pregunto a quién le tengo que hacer la factura, como corresponde”, se defendió.

El escándalo había estallado ya este domingo, por una investigación de la periodista Cecilia Boufflet en Periodismo Para Todos. Allí, Batakis fue apuntada por supuestos manejos irregulares en el Banco Nación, entre otros, contratar en un importante cargo a su exmarido, Héctor Javier Silva, sin informarle del vínculo entre ambos al Directorio, y asignarle de manera unilateral a la gerenta general Barros, un sueldo millonario.

Pitty, la numeróloga, explicó cómo la contrataron en el Banco Nación

En el caso de la gerenta del Banco Nación, reveló que Barros primero tomó una sesión personal con ella que fue abonada “de su bolsillo” y luego le propuso contratarla en la entidad.

“Vino esta persona y me dijo ‘Mirá, Pitty, me encanta tu servicio y me encantaría que el banco te contrate’. Yo dije, ‘¿cómo es?’ y me dijo ‘tenés que hacer una entrevista virtual y después tenés que presentar tu currículum’. Yo hice la entrevista virtual y presenté mi currículum”, recordó en el programa DDM que se emite por América, en una entrevista con Mariana Fabbiani.

Más temprano, en declaraciones a Radio Mitre, había contado que aún tiene todos los mails que cruzó con gente del área de Marketing del banco para arreglar su contratación. «Ellos se manejan muy formalmente», dijo.

“Para mí fue una experiencia que duró seis meses y facturé como corresponde”, añadió y dijo que hizo su trabajo “por dos mangos con cincuenta”. Al respecto, destalló: “Hay una factura de 300 mil pesos y me quedó… o sea. Por todo lo que yo estudié, es regalado. No son millones como dicen”.

La numeróloga subrayó: “Yo estoy dando mi trabajo y mi servicio como corresponde y no me escondo de nada”. E insistió la mujer, para despegarse del escándalo desatado: “Si me llaman del Banco Nación, del Banco Provincia, yo voy a decir que sí porque estoy trabajando”.

Consultada sobre qué temas específicos abordó con Barros, “Pitty” se recluyó en el secreto profesional, aunque dio detalles de qué cosas suelen consultar los empresarios que asisten a sus sesiones.

“Hay cosas que no se pueden contar porque soy seria. Cuando se cierra la puerta, se cierra la puerta. Hay diferentes formas de coaching en las cuales muchos tipos de líderes buscan cómo pueden hacer para tener una comunicación directa con el personal, también se asesoran, me pasa con los cantantes, (preguntan) en qué momento hacer el show”, relató.

Y continuó: “Si vos venís a una consulta conmigo y sos un empresario o tenés una empresa, hay un montón de cosas que necesitan saber, cómo manejar el personal, cómo comunicarse frente a una situación según tu fecha de nacimiento”.

Por último, “Pitty” consideró que las personas pueden creer o no, les puede servir o no el servicio que ella brinda. «Yo a la hora de hacer mi trabajo hice lo que tenía que hacer”, finalizó.